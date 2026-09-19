V Písečné v Pardubickém kraji dnes vyhlásí výsledky soutěže Vesnice roku 2026

V Písečné na Orlickoústecku dnes organizátoři vyhlásí výsledky celostátního kola 30. ročníku soutěže Vesnice roku 2026. Soutěž oceňuje obce s aktivním komunitním životem a péčí o veřejný prostor. Obec Písečná se loni stala celorepublikovým vítězem. Do finále klání Vesnice roku postoupili vítězové krajských kol soutěže.
Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce, tedy i města a městyse, s maximálně 7500 obyvateli, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce.
Soutěž Vesnice roku se koná od roku 1995. Vyhlašují ji Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství. Cílem je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich domova a seznámit veřejnost s významem venkova. Upozorňuje také na aktivity obcí a jejich obyvatel, kteří vesnice zvelebují, rozvíjejí tradice a zapojují se do společenského života.