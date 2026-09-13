V Počaplech hořel rodinný dům, požár poničil část střechy

V Počaplech, místní části Sezemic na Pardubicku, dnes kolem poledne hořel rodinný dům a jeho příslušenství. Příčina požáru ani výše škody zatím nejsou známé, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák.
"Hasiči v současné době provádějí dohašovací práce a vyhledávají skrytá ohniska hoření pomocí termokamer," řekl Polák.
Podle snímků ze zásahu shořela část střechy domu nebo auto pod přístřeškem. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, pomáhali také dobrovolní hasiči. Požár se podařilo před 12:30 lokalizovat. Příčina požáru a výše způsobené škody jsou předmětem vyšetřování, dodal Polák.