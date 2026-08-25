V Poličce bude od čtvrtka festival k výročí úmrtí skladatele Bohuslava Martinů

Hudbu, výstavy, tvůrčí dílny, film či komentovaná setkání nabídne rodinný festival Zažít Martinů, který bude v Poličce na Svitavsku od 27. do 30. srpna. Městské muzeum a galerie Polička akcí připomene hudebního skladatele a místního rodáka Bohuslava Martinů, který zemřel 28. srpna 1959. Letos také uplynulo 70 let od prvního uvedení kantáty Otvírání studánek, jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších děl Martinů.
Festival má letos poprvé jednotné téma nazvané Zpěvy domova. Podtitul odkazuje ke dvěma zdrojům inspirace Martinů. Prvním jsou lidové písně a hudební tradice, které skladatele provázely od dětství a výrazně ovlivnily jeho tvorbu. Druhým je domov, tedy rodná Polička a krajina Vysočiny, k nimž se Martinů celý život vracel ve svých vzpomínkách a hudbě.
Přehlídku zahájí 27. srpna koncert Ozvěny (nejen) z Japonska propojující českou a japonskou hudební kulturu. Vystoupí japonští interpreti v čele s pianistkou Jukiko Sawaovou, předsedkyní Společnosti Bohuslava Martinů v Japonsku. Páteční program nabídne v muzeu zahájení výstavy Ozvěny domova, představující výtvarná díla ze sbírek Městského muzea a galerie Polička inspirovaná osobností a tvorbou Bohuslava Martinů. Na výstavu naváže komorní koncert O rose a rozmarýnu, na němž zazní písně českých skladatelů na texty moravské lidové poezie v podání Veroniky Kladivové a Vojtěcha Šembery za klavírního doprovodu Tamary Bláhové. Večer uzavře projekce "letního kina" s prezentací dokumentárního filmu Kaprálová režiséra Petra Záruby. Promítání bude za účasti tvůrců.
V sobotu 29. srpna je na programu interní setkání zástupců institucí věnujících se odkazu Bohuslava Martinů z České republiky a partnerů akce. Hlavním programem bude symbolické otevření a představení obnoveného náměstí Bohuslava Martinů s architekty, autory realizace projektu a zástupci města. Odpoledne bude patřit především rodinám s dětmi. Hudebně-pohybová dílna Živé tradice i tvůrčí workshop Skladatelem na chvilku umožní nejmladším návštěvníkům objevovat svět hudby hravou formou.
Vrcholem festivalu bude sobotní slavnostní koncert v Tylově domě. Soubor Vernum 2013 Ensemble uvede scénické nastudování Kantát z Vysočiny, vedle Otvírání studánek zazní také Romance z pampelišek, Legenda z dýmu bramborové natě a Mikeš z hor. Tylův dům byl místem světové premiéry Otvírání studánek.
Festival uzavře v neděli od 11:00 matiné v kostele svatého Michaela nazvané Tóny budoucnosti, připravené ve spolupráci se Základní uměleckou školou Polička. Následovat bude pietní akt u hrobu Martinů, který symbolicky uzavře čtyřdenní oslavu jeho života a díla.
Po celý festival se budou konat kostýmované prohlídky Rodné světničky Bohuslava Martinů v kostelní věži svatého Jakuba. Otevřena bude také stálá expozice Centra Bohuslava Martinů věnovaná skladatelovu životu a tvorbě. Kompletní program je na webu akce.