V Poličce začne 15. května hudební festival Martinů fest

Ve velkém sále Tylova domu v Poličce na Svitavsku začne 15. května hudební festival Martinů fest. Letošní 29. ročník nabídne do 30. května šest hudebních pořadů a doprovodný program. Zahájení festivalu bude předcházet pieta u hrobu skladatele a poličského rodáka Bohuslava Martinů.
Na úvodní koncert pořadatelé pozvali soubor Rudolfinum Consort, který tvoří členové České filharmonie. Zazní předehra k Figarově svatbě Wolfganga Amadea Mozarta, výběr z baletní hudby Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva v úpravě pro dechový oktet, cyklus Film v miniatuře, H 148 Bohuslava Martinů v nové instrumentaci Vojtěcha Pacáka a Serenáda op. 44 Antonína Dvořáka, jedno z nejvýznamnějších děl české komorní hudby pro dechové nástroje.
O den později, 16. května, vystoupí Kalliopé Trio Prague ve složení Markéta Vokáčová, Jan Zemen, Miroslav Sekera. Na druhém festivalovém koncertě uvedou díla Ludwiga van Beethovena, Josefa Suka, Johana Halvorsena a skladbu Bohuslava Martinů Bergerettes.
V neděli 17. května představí mezzosopranistka Jana Hrochová s klavíristou Petrem Feldmannem písňovou a klavírní tvorbu Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Z díla poličského rodáka zazní výběr z cyklů Nové slovenské písně, Písničky na jednu stránku nebo Písně na starošpanělské texty.
Další víkend se v sobotu 23. května představí soubor Čarotaj, který tvoří dva ženské hlasy, basklarinet, fagot a violoncello, příležitostně doplněné klavírem. V Poličce uvede autorské úpravy lidových písní ze Slovácka a Kopanic a tvorbu Bohuslava Martinů z cyklu Písničky na dvě stránky. V neděli 24. května zahraje Český dvouplátkový soubor, nově vzniklé těleso sdružující hráče na hoboj a fagot od nejmladších žáků až po profesionální hudebníky. Nabídne díla Georga Friedricha Händela, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, Beáty Hlavenkové a výběr z filmové hudby.
Na závěrečném koncertu festivalu 30. května vystoupí těleso, které tvoří přes 100 zpěváků z mužských sborů z České republiky. Program přinese skladby pro sbory Bedřicha Smetany a Bohuslava Foerstera, lidovou inspiraci v dílech Martinů, Dvořáka a Janáčka a současný výraz v díle Zdeňka Lukáše. Hlavním hostem večera bude houslista Jaroslav Svěcený.
Přehlídku doprovodí výstava fotografií Jaroslava Mareše nazvaná Mezi lidmi a celostátní soutěžní přehlídka Mládí Bohuslava Martinů, kterou pořádá Základní umělecká škola v Poličce. Podobnosti jsou na webu festivalu.