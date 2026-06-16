V polovině prázdnin začne u Skutče likvidace nebezpečné skládky z Velamosu

V polovině prázdnin začne u Skutče na Chrudimsku vlastní likvidace skládky galvanických kalů po firmě Velamos. Výrobce jízdních kol vozil odpady s těžkými kovy do lomu Horka. Před sanací staré ekologické zátěže odborná firma provedla ještě detailní průzkum, řekl ČTK starosta Jaroslav Hetfleiš (Patrioti). Skládka je na kopci poblíž místní část Skutíčko. Znečištění by mohlo ohrozit podzemní vody.
"Udělal se již doprůzkum, aby se potvrdil skutečný obsah skládky," uvedl Hetfleiš. Vybraná odborná firma by měla v létě práce začít odtěžením vrchní části zeminy. Samotné znečištění by mělo být odvezeno a ekologicky zlikvidovíno. Kapalná frakce by se měla odčerpávat z nejníže položeného místa, sanační technologie ji přečistí od kontaminantů. Možný únik do okolí budou sledovat monitorovací vrty.
Náklady na sanaci skládky dosáhnou 65 milionů korun bez DPH. Město na ni získalo státní dotaci ve výši 85 procent, zbytek uhradí Pardubický kraj. Ten již podepsal pro letošek a příští rok smlouvu na pět milionů korun. Likvidace staré zátěže bude trvat tři až čtyři roky.
Závod Velamos ve Skutči navázal na značku LAS Skuteč, která vznikla v roce 1937. V roce 1948 firmu stát znárodnil a zařadil ji pod národní správu České Zbrojovky Strakonice a o dva roky později do národního podniku Eska. Závod přestal vyrábět celá kola a specializoval se na přední náboje a jiné součástky. V roce 1958 se skutečský závod stal jedním z pěti provozů národního podniku Velamos s ústředím v Sobotíně na Šumpersku. V roce 2003 podnik zanikl.