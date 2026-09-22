V pondělí zemřel při nehodě u místní části Ústí nad Orlicí řidič motocyklu

V pondělí odpoledne zemřel při nehodě u Kerhartic, místní části Ústí nad Orlicí, řidič motocyklu. Mladý muž havaroval na mokré vozovce, uvedla dnes na webu mluvčí krajské policie Dita Holečková. Vyzvala případné svědky, aby kontaktovali policii.
"Kriminalisté, kteří prověřují okolnosti a příčiny nehody, žádají svědky, kteří místem projížděli nebo se v místě nehody pohybovali, tedy řidiče, nebo například cyklisty, houbaře či turisty, aby se ozvali na číslo 974 580 330 nebo prostřednictvím linky 158," uvedla Holečková.
O letošních prázdninách zemřelo na silnicích v Pardubickém kraji podle předběžných policejních statistik sedm lidí, loni jich bylo ve stejném období pět. Od začátku letošního roku si nehody v kraji vyžádaly 18 životů.