V přehradě Seč na Chrudimsku se citelně zhoršila kvalita vody

Před polovinou letních prázdnin se citelně zhoršila kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku. Neodpovídá hygienickým požadavkům a je zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Zákaz koupání ale hygienici zatím nevydali, voda je na třetím z pěti stupňů znečištění. Na ostatních přírodních koupalištích takové problémy nejsou.
Zhoršení zaznamenali krajští hygienici na všech třech sledovaných lokalitách přehrady, Hoješín, Semtín i Ústupky. "U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. Je třeba se vyhýbat místům s nahromaděním sinic," uvedli na svém webu.
V přehradě Pastviny na Orlickoústecku má voda mírně zhoršené vlastnosti a zvýšenou hodnotou chlorofylu. V lokalitách Šlechtův palouk a Panelovka dosahuje průhlednost 1,5 metru.
Mírné znečištění je podle posledních odběrů vzorků vody v koupališti u Horního Bradla na Chrudimsku, průhlednost dosahuje půl metru. Betonová nádrž je součástí rekreačního areálu Tesla, zdrojem vody je řeka Chrudimka. V rybníku Hluboký je dlouhodobě snížená průhlednost vody kvůli charakteru dna. Vyhovuje ale požadavkům na koupání.
U dalších přírodních koupališť hygienici žádné znečištění nezaznamenali. Platí to pro přehradu Březina na Svitavsku, písníky Březhrad, Hrádek a Mělice na Pardubicku a nádrž Konopáč na Chrudimsku. Čistá voda je také v biotopovém koupališti v Hlinsku na Chrudimsku, na Tyršově plovárně ve Vysokém Mýtě nebo na koupališti v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku.
Rybník Dlouhý na Orlickoústecku, do nějž se chodí koupat obyvatelé Lanškrouna a okolí, se upravuje. Jakost vody v něm proto do ukončení prací nikdo nesleduje. Rekreační rybník Rosnička u Svitav dalo město v minulých letech odbahnit a upravit, kvůli nedostatku vody zatím není příliš napuštěný a koupat se v něm nedá. Sezonu zřejmě zahájí příští rok.