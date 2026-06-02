V Regionálním muzeu Skuteč začala výstava Krása střeleckých terčů

V Regionálním muzeu Skuteč dnes začala výstava Krása střeleckých terčů. Představuje řemeslo malovaných střeleckých terčů i další historické předměty spojené se střeleckými spolky, kdysi váženými sdruženími své doby. K vidění jsou asi dvě desítky terčů, řekl ČTK ředitel muzea Libor Aksler.
"Jsou na nich vyobrazeny především mytologické postavy a motivy, například Perseus nebo Théseus. Na dalších je třeba středověký rytířský turnaj. Protože terč vznikaly v 19. století, nabízely by se náboženské motivy, ale do nich by se tehdy asi nemohlo střílet puškou, proto se vybírala jiná témata," uvedl Aksler. Na rozdíl od dnešních terčů se kdysi nestřílelo na střed, ale střelec si vybral za cíl některou z figur.
Terče jsou vyrobené ze dřeva o rozměrech zhruba 60 krát 80 centimetrů nebo jsou čtvercové podobné velikosti. Jsou na nich vidět četné zásahy staré až 200 let.
Vystavený soubor terčů je zapůjčen z Městského muzea a galerie ve Svitavách. Spolek svitavských ostrostřelců, založený již v roce 1767, disponoval vlastní budovou střelnice. Jeden kus pochází z Vysokého Mýta, je na něm vyobrazena městská scenérie s pradlenami u řeky.
Vystaveny jsou také takzvané terčovnice, speciální pušky používané ke střeleckým soutěžím v kryté střelnici. Mají malou ráži a jsou často bohatě zdobené. Pocházejí z pozůstalosti Josefa Boudy, významného skutečského rodáka a častého účastníka klání o nejlepšího střelce. Skutečnost, že měl výbornou mušku, dokládá řada ocenění z různých soutěží.
První doložené střelecké závody se ve Skutči konaly před devadesáti lety v roce 1936. Pořádala je Jednota Československé obce střelecké v sále hostince U Potůčků na náměstí. Akce souvisela s tehdejší brannou přípravou obyvatelstva. Nelze ale vyloučit, že podobné soutěže se ve městě odehrály i mnohem dříve, již ve druhé polovině 19. století, kdy ve Skutči působil Spolek vojenských vysloužilců. Až do roku 1918 sdružoval i mnohé bývalé ostrostřelce a podobná společenství mívala poměrně pestrou činnost. Spolek na malém městě si však nemohl dovolit stavbu zděného objektu střelnice, kde by mohly být, jako ve větších sídlech, uchovávány například malované terče. Výstava potrvá do 6. září.