V Rehabilitačním ústavu v Brandýse n. O. vznikne nová budova pro kranioprogram

V Rehabilitačním ústavu v Brandýse nad Orlicí vznikne nová budova pro kranioprogram. Bude sloužit především jako pracoviště pro poskytování komplexní intenzivní rehabilitační péče pacientům se získaným poškozením mozku. Předpokládaná hodnota stavebních prací se odhaduje téměř na 352 milionů korun včetně DPH, uvedl v tiskové zprávě Pardubický kraj, který ústav zřizuje.
"Rehabilitační ústav v Brandýse nad Orlicí má dlouholeté zkušenosti s péčí o neurologické pacienty, disponuje kvalitním personálem a již nyní kranioprogram v menším rozsahu poskytuje. Nová budova umožní tento program výrazně rozšířit a vytvořit pro pacienty i zaměstnance odpovídající moderní podmínky," uvedl hejtman Martin Netolický (43PK).
Ústav poskytuje kranioprogram od října 2024. Jeho součástí je intenzivní neurorehabilitace zahrnující například fyzioterapii, ergoterapii, logopedickou a psychologickou péči. Během přípravy programu byla v ústavu otevřena také moderní robotická tělocvična vybavená přístroji pro rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku. Kranioprogram je zaměřen na pacienty po ischemických či hemoragických cévních mozkových příhodách a na pacienty po kraniotraumatech. Cílem rehabilitace je dosáhnout co největšího funkčního zlepšení zdravotního stavu a návratu pacienta do běžného života. U pacientů po cévní mozkové příhodě nebo vážném poranění mozku hraje velmi důležitou roli čas a intenzita následné rehabilitace. Zajišťuje ji multidisciplinární tým složený z lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů, psychologů a ošetřovatelského personálu.
Nový objekt bude propojen s dalšími částmi ústavu a bude zahrnovat lůžkovou část pro pacienty, sesternu, ambulanci s čekárnou a rozsáhlé rehabilitační zázemí včetně cvičeben pro fyzioterapii. Přesunutím kranioprogramu do nových prostor se uvolní část hlavní budovy ústavu. Bude možné ji využít pro další rozvoj poskytované péče a zvýšení komfortu pacientů, například pro vznik nových jednolůžkových pokojů, rozšířením nabídky procedur nebo vytvořením prostor pro doplňkové služby, jako jsou kadeřnictví či pedikúra.
Vedení kraje schválilo zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby. Na financování se bude podílet také samotný ústav formou odvodů z fondu investic rozložených až do roku 2040. Získání dotace z evropských fondů hejtmanství nepředpokládá.