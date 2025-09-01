V rodinném domě vzplála sušička. Pohotoví sousedé hasili i vodou z bazénu

Autor: sku
  18:22aktualizováno  18:22
Pondělní požár sušičky v rodinném domě v Chroustovicích na Chrudimsku uhasili sami sousedé. Použili na to vodu z bazénu a několik hasicích přístrojů. Majitele tak zachránili od milionové škody. Pravděpodobnou příčinou vzplanutí byla technická závada na elektroinstalaci.
Fotogalerie3

Požár, který v domě na Chrudimsku způsobilo vzplanutí sušičky, se rozšířil po celém domě. (1. září 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Požární jednotky vyjížděly v pondělí před osmou hodinou k nahlášenému požáru rodinného domu, informoval Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Když se však na místo dostaly, požár již uhasili sousedé.

Hasiči po příjezdu provedli důkladnou kontrolu objektu a odvětrali silně zakouřené prostory. (1. září 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

I přes jejich pohotový zásah vyčíslili vyšetřovatelé vzniklou škodu na přibližně 800 tisíc korun. Díky svému nasazení však sousedé podle hasičů uchránili další hodnoty za 4,2 milionu korun.

„Hasiči následně provedli důkladnou kontrolu objektu, zda se oheň dále nešíří, a odvětrali silně zakouřené prostory,“ uvedla mluvčí záchranné služby Vendula Horáková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. Hasiči vyprošťují dva lidi

Dálnici D2 v pondělí po 17:40 uzavřela na 11. kilometru u Blučiny na Brněnsku ve směru na Brno nehoda nejméně tří nákladních automobilů. Obnovení provozu bude trvat delší dobu. Osobní vozidla v...

1. září 2025  18:42,  aktualizováno  19:25

Září 2025 v Praze zdarma: 5 tipů na akce pro rodiny, milovníky kultury i historie

I září 2025 v Praze nabídne řadu akcí, za které nemusíte utratit ani korunu. Čekají vás výstavy, přednášky i komentované prohlídky. Přinášíme pět tipů, které stojí za to si zapsat do kalendáře.

1. září 2025  19:03

Na Babiše zaútočil na mítinku muž berlí, šéf ANO skončil v nemocnici

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše někdo fyzicky napadl. Na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku jej neznámý muž udeřil berlí do hlavy. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku....

1. září 2025  17:52,  aktualizováno  18:47

Chladnější léto koupaliště v Pardubickém kraji pocítila v nižší návštěvnosti

Letošní chladnější a proměnlivé počasí o prázdninách rekordní počty návštěvníků koupalištím v Pardubickém kraji nepřineslo. Tyršova plovárna ve Vysokém Mýtě na...

1. září 2025  17:01,  aktualizováno  17:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V rodinném domě vzplála sušička. Pohotoví sousedé hasili i vodou z bazénu

Pondělní požár sušičky v rodinném domě v Chroustovicích na Chrudimsku uhasili sami sousedé. Použili na to vodu z bazénu a několik hasicích přístrojů. Majitele tak zachránili od milionové škody....

1. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla

Rozporuplné emoce vzbudila návštěva předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v Českých Budějovicích na předvolebním mítinku koalice SPOLU. Zatímco příznivci nešetřili slovy chvály a s Fialou se fotili, jeho...

1. září 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Chlebovice otevřely unikátní tělocvičnu na sloupech nad mateřskou školou

Ve frýdecko-místecké části Chlebovice postavili tělocvičnu. Stojí na sloupech zapuštěných do země nad mateřskou školou. Stavba stála 59,4 milionu korun....

1. září 2025  16:26,  aktualizováno  16:26

Chomutov finančně pomůže evakuovaným lidem ze staticky nestabilního paneláku

Chomutovští zastupitelé v pondělí schválili poskytnutí finančního daru lidem, kteří se v minulém týdnu museli náhle vystěhovat ze staticky nestabilního panelového domu v Čelakovského ulici. Magistrát...

1. září 2025  17:52

Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno

Na Zličíně vznikne místo nové stanice metra B a dvou parkovacích domů pouze pětipatrová budova s P+R parkovištěm pro šest stovek aut. Tendr na jeho výstavbu za stovky milionů v pondělí schválili...

1. září 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Vysočina chce letos svým školám přidat 15 milionů korun na platy nepedagogů

Kraj Vysočina chce letos zvýšit svým školám příspěvek o více než 15 milionů korun. Podle hejtmana Martina Kukly (ANO) je to kvůli tomu, že školám nestačí...

1. září 2025  15:55,  aktualizováno  15:55

Palmovka

Nová Tramvaj 52T forCity na Palmovce zatím brázdí mezi Lehovcem a Sídlištěm Barandov. A dnes jsem viděl další 52T forCity která brázdí mezi Lehovcem a Vozovnou Kobylisy na zkušební jízdě.

vydáno 1. září 2025  17:28

Soud ve sporu o Muchu vyhověl žalobě původního muzea

Pražský městský soud zakázal společnosti Mucha Muzeum Prague s.r.o. používat v běžném provozu označení „Mucha muzeum“. Vyhověl tak žalobě původní instituce „Muchovo muzeum“ v Panské ulici, která...

1. září 2025  17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.