V sobotu 18. dubna zahájí plný provoz Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě zahájí v sobotu 18. dubna plný provoz. V nových prostorách ve zrekonstruovaném areálu bývalé zemědělské školy lidé uvidí například vozidla, spotřebiče, jízdní kola či expozice věnované slavným firmám v kraji. Část prostor bude sloužit jako kreativní centrum s dílnami pro děti a veřejnost a ateliéry v podkroví hlavní budovy, řekl dnes novinářům ředitel muzea Jiří Junek.
Pro expozice je v areálu vyčleněno 1200 metrů čtverečních, depozitáře mají plochu 790 metrů čtverečních. Největší část zabírá hala pro velké exponáty, jako jsou autobusy a hasičská technika. "V čem jsme první v regionu jsou takzvané otevřené depozitáře. Problémem muzeí je to, že až 99 procent sbírkového fondu mají zavřeno v depozitářích, návštěvník z nich vidí minimum a je to škoda. Otevřené depozitáře slouží k tomu, aby se se sbírkami návštěvník mohl seznámit," uvedl Junek. Vystavena bude více než tisícovka předmětů.
Uvnitř bývalé školy je osm tematických expozic mapujících vývoj techniky od cyklistiky přes automobilový průmysl až po letectví. Velká část je věnována historii místní karosářské firmy Sodomka a její nástupnické společnosti Karosa. Kromě ní se lidé dozvědí příběhy firem ETA Hlinsko, Transporta Chrudim, Chvojka Přelouč nebo Stratílek Vysoké Mýto.
"Největší problém při instalaci byl v expozici letectví dostat do třetího patra větroň Orlík VT-16 z Orličanu, ale podařilo se. Ve středu jsme ještě zavěšovali kabinku z lanovky, která jezdila na Černou horu v Krkonoších," řekl Junek.
V dílnách pro děti budou vzdělávací programy, například truhlářská, kovářská a nožířská dílna, návštěvníci se budou také seznamovat s fyzikálními principy. Muzeum rovněž získalo v areálu parkovací místa a velké nádvoří pro pořádání akcí. Muzeum chce oslovit školy v regionu a vymýšlet další programy pro veřejnost, například kroužky pro děti z města a okolí. I touto formou chce propagovat novou muzejní instituci, o níž by mohl být zájem v celé zemi.
Náklady na rekonstrukci dosáhly 201 milionů korun. Pardubický kraj jako zřizovatel muzea větší část zaplatil z dotace z Národního plánu obnovy.
Krajské technické muzeum se původně jmenovalo Regionální muzeum Vysoké Mýto. Původní prostory v Šemberově ulici si ponechá a bude se v nich věnovat historickým výstavám. Díky rozšíření se mírně zvýší počet zaměstnanců, zhruba na 20.