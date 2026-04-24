V sobotu a v neděli ve Svitavách zazní v premiéře Opera Svitavy

V sobotu a v neděli budou mít lidé možnost v kulturním centru Fabrika ve Svitavách poprvé slyšet Operu Svitavy. Libreto k opernímu představení se svitavskou tematikou a mnoha místními účinkujícími napsal Martin Franze, sbormistr, dirigent a skladatel, který pochází ze Svitav, hudbu složil skladatel Zdeněk Král. Dílo vzniklo k výročí 770 let první písemné zmínky o městě.
"Opera je založena na sborech. Jeden z nich je Dalibor, což je v současné době jediný dospělý sbor působící ve Svitavách. Druhý sbor je můj, Musica da Camera z Brna. Pak zbývají dva sbory z Českých Budějovic a Prahy. Dohromady toto těleso už tvoří výrazně víc než 100 lidí," uvedl v rozhovoru na webu Svitav Franze.
Opera vznikla i díky spolupráci mnoha umělecky aktivních lidí, kteří se pustili do práce s velkým nasazením. Jednou ze základních myšlenek projektu byla co největší účast svitavských účinkujících. Zapojeni tedy byli například žáci a učitelé základní umělecké školy.
Jako sólistu tvůrci oslovili místního rodáka Františka Černého ze skupiny Čechomor a Ivu Táborskou, která ve Svitavách vyrůstala a studuje JAMU, kde se věnuje opernímu zpěvu. Scénografie je dílem Pavla Fialy, učitele svitavské základní umělecké školy a jeho žáků. Balet a výrazový tanec má na starost další učitel svitavské školy Petr Palas a jeho svěřenci. Režie představení se ujal Jiří Ressler, svitavský rodák, který mnoho let působil v brněnských divadlech a nyní učí na svitavském gymnáziu.
Franze si kvůli opěře nastudoval některé historické souvislosti, ale nakonec celé téma pojal odlehčeně s vážnými i nevážnými částmi. "Sice tam je část, která se jmenuje Letem světem, ale opravdu jde o nadhled, a když se dotkneme nějakého vážného tématu, jako je třeba válka, tak je to vždycky alegorie. Celá ta opera, ač to zní jako klišé, je pro lidi, aby si účinkující zamuzicírovali a zahráli," uvedl Franze. Podle něj nebylo smyslem, aby vzniklo obrovské dílo, které by třeba nikdo neposlouchal. V Králově hudbě jsou divadelní a filmové prvky, neboť je zvyklý psát muzikály a filmovou hudbu.