V sobotu se na pěti hradech a zámcích v Pardubickém kraji koná Hradozámecká noc

V sobotu bude na pěti památkových objektech v Pardubickém kraji Hradozámecká noc. Návštěvníci se mohou těšit na speciální prohlídky, kulturní program i atmosféru památek mimo běžnou návštěvní dobu, uvedla mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) na Sychrově Lucie Bidlasová. Na prohlídky je jistější koupit si vstupenky předem. Kompletní přehled otevřených památek je na webu akce.
Na hradě Kunětická hora na Pardubicku budou moci zájemci absolvovat volnou prohlídku hradu s ozvučenou expozicí, která děti zavede doprostřed středověkého hodování, na lov i k rybníkům. Součástí expozice bude také hradní drak. Dospělí mohou kromě prohlídky hradu absolvovat komentované prohlídky Jurkovičova paláce s kastelánem.
Na zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku bude večer zpřístupněna také zámecká zahrada. Na procházku potemnělým parkem s nasvícenými domečky se budou moci vydat i děti, měly by si s sebou vzít lucernu nebo jinou svítilnu.
Mimořádné večerní prohlídky nabídne v sobotu i zámek v Litomyšli na Svitavsku. Nejnovější prohlídková trasa nazvaná Za příběhem zámeckého divadla umožní prohlídku domácího divadla Valdštejnů z 18. století a doprovodné expozice s ukázkou dalších kulis, modelu divadelní mašinerie, replik kostýmů i divadelních dekorací, které byly dosud v depozitářích. Divadelní scény umocní tance od gotiky až po první republiku, ve kterých bude účinkovat taneční soubor Villanella z Liberce. Bonusem bude nahlédnutí do moderního divadelního depozitáře.
Do Hradozámecké noci se zapojí i zřícenina hradu Litice na Orlickoústecku. Připraveny tam budou večerní a noční prohlídky i soutěže pro děti.
Kromě státních památek si lidé budou moci prohlédnout také soukromý zámeček ve Starých Ždánicích na Pardubicku, kterým bude provádět jeho majitel Nathaniel Filip de Aras. Rezervace není nutná.