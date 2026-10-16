V sobotu začne v muzeu v Litomyšli výstava o kolektivizaci zemědělství

V sobotu začíná v Regionálním muzeu v Litomyšli výstava nazvaná Se jménem Stalin zvítězíme. Kolektivizace v okrese Litomyšl. Věnuje se proměnám zemědělské politiky v Československu a zvláště na Litomyšlsku v letech 1945 až 1960. V době kolektivizace znalosti hospodaření a vztah k půdě z generace na generaci zmizely, uvedl Martin Boštík z muzea.
"Lidé, kteří si to předávali z otce na syna, najednou všichni vstoupili do kolchozu, stali se nich nejlevnější nájemní síly, museli poslouchat příkazy těch, kteří většinou moc zemědělství nerozuměli a nemohli uplatňovat to, co dosud," uvedl Boštík.
Výstava sestavená hlavně z dobových dokumentů a fotografií se zaměřuje na vznik a budování jednotných zemědělských družstev a likvidaci soukromých hospodářství. Mapuje kruté postupy vůči rolníkům, které vrcholily v letech 1951 až 1953 Akcí „K“ (Kulak), během níž byly uvězněny a ze svých usedlostí deportovány tisíce zemědělců i s rodinami. "Většinou jim bylo přikázáno tam žít, nevzdalovat se, dostávali zákazy návratu do okresu a byli tam přikázáni i pracovně, což mělo nedozírné následky na osudy jejich dětí," uvedl Boštík. S rodinou hospodáře byli často deportováni i další příbuzní.
Podle ředitele muzea René Klimeše je kolektivizace málo časté téma ve srovnání například s druhou světovou válkou, i když postihla největší podíl obyvatel republiky. V mnoha venkovských rodinách stále rezonuje, nezapomínají na staré křivdy.
Součástí výstavy je také představení předkolektivizační podoby venkova, které přiblíží unikátní soubor děl mlynáře a rolníka Václava Boštíka (1887 - 1950) z Horního Újezdu a jeho syna Václava Boštíka (1913 - 2005), jedné z nejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění 20. století, s tematikou vesnického prostředí Litomyšlska.
K výstavě muzeum vydává obsáhlou knihu, která mapuje čtyři desítky osudů od malých rolníků až po velké sedláky z Litomyšle a 50 dalších vesnic. Obohatili ji svými svědectvími, rodinnými fotografiemi, úředními materiály či rodovými kronikami. Sestavil ji Martin Boštík, předmluvu napsal Pavel Kosatík. "Z Dolního Újezda mám zdokumentován případ vůbec prvního vystěhování dokonce středního rolníka v červnu 1949," řekl Boštík.
Muzeum také v sobotu 17. října pořádá ve Smetanově domě diskusi historiků nazvanou Trauma kolektivizace. Moderátorem bude Jiří Urban z Ústavu pro studium totalitních režimů, zúčastní se jí Martin Boštík, Pavel Boštík, spisovatelé Jiří Hájíček a Pavel Kosatík a předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky Jaroslav Šebek.