Základní škola v Třemošnici na Chrudimsku má podobně netradičně řešené školní toalety, jaké v poslední době vzbudily pozornost v Chotěboři. Za oběma projekty stojí stejný architekt Ondřej Rychnovský. Teď připravuje podobně vyzdobené záchody také pro druhý stupeň školy, děti se jich dočkají příští rok. Architekt to řekl ČTK.
Toalety v Chotěboři, které se dostaly do pozornosti médií díky motivům Harryho Pottera a podmořského světa, nejsou jedinou realizací tohoto typu od Rychnovského. V Třemošnici navrhl už před několika lety podobný projekt pro záchody na prvním stupni. Zdobí je motivy džungle, dinosaurů, evoluce člověka nebo pohádkového světa s jednorožci a zámky. V podlaze jsou navíc vyobrazené dinosauří stopy.
"Když k nám přijde návštěva, často chce vidět právě záchody. Někdy mám pocit, že ji zajímají víc než samotná škola," řekl s nadsázkou ředitel Zbyněk Němec.
Nové toalety na druhém stupni mají být podle architekta rozděleny do několika tematických celků. Objeví se tam motivy digitálního světa, street artu a sportu. Sportovní část má zahrnovat například atletiku, fotbal, hokej nebo volejbal. "Chtěl jsem ukázat, že školní toalety mohou vypadat jinak a nemusí být tvořené jen klasickými obklady a dlažbou," řekl Rychnovský.
Návrh počítá s keramickými obklady v okolí umyvadel a toalet, další části stěn mají pokrývat omyvatelné tapety s grafikou. Podlahy budou tvořit lité epoxidové povrchy s tištěnými motivy. Jejich výhodou je podle architekta snadnější údržba, protože nemají spáry, ve kterých se mohou zachytávat nečistoty.
Škola chce při nové realizaci myslet také na odolnost vybavení. Ředitel Němec připustil, že zatímco na prvním stupni se vandalismus výrazněji neprojevuje, u starších žáků má z poškozování výzdoby určité obavy. Zkušenosti z prvního stupně jsou podle Rychnovského převážně dobré. Jen zavěšené plyšové opice v džungli škola musela odstranit, protože se je děti pokoušely sundávat.
Architekt nyní pracuje na dokumentaci pro stavební řízení, kterou chce s kolegou dokončit do konce roku. Začátkem příštího roku by pak město mohlo vybrat firmu, která rekonstrukci zajistí. Práce jsou plánované na příští letní prázdniny.