V Třemošnici na Chrudimsku se v září otevře studijní obor pro práci s drony

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici na Chrudimsku začne v září vyučovat obor Operátor bezpilotních systémů. Studenty připraví na práci s moderními technologiemi využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 23 žáků, řekla ČTK ředitelka školy Helena Vančurová.
"Většina jich je z okolí, ale máme zájemce i z větší vzdálenosti. Uchazeči jsou třeba i z Prahy," uvedla Vančurová.
Maturitní čtyřletý obor lycejního charakteru studenty seznámí s elektrotechnikou, programováním, leteckým právem a geografickými informačními systémy. Výuka bude doplněna praktickým výcvikem pilotáže dronů, simulací letů a zpracováním dat získaných jejich pomocí. Škola spolupracuje s výrobci těchto strojů, s veřejnou správou, s firmami ze zemědělství a stavebnictví, bezpečnostními složkami a dalšími institucemi, kde žáci mohou absolvovat odbornou praxi. Uplatnění najdou v kartografii, zemědělství, logistice, integrovaném záchranném systému, při živých přenosech nebo při vojenském využití.
Nový studijní obor je v Česku výjimečný, na východě Čech se jinde nevyučuje. Podobné studium lze absolvovat ještě na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni.
V Pardubickém kraji je i další obor zaměřený na letectví, který je jediný v Česku. V Moravské Třebové na Svitavsku funguje od září 2019 letecká střední odborná škola při místním gymnáziu. Od třetího ročníku se studenti rozhodují, zda se zaměří na leteckou dopravu nebo na údržbu a konstrukci letadel. Absolvovat mohou i pilotní výcvik. Škola spolupracuje s leteckými odborníky. Na letišti ve Starém Městě u Moravské Třebové sídlí i centrum reprezentace ČR v letecké akrobacii. Trenéři mohou mezi studenty nalézt mladé talenty a podpořit je v kariéře. Mohou také absolvovat plachtařský nebo parašutistický kurz.