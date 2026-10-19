V Ústí n. O. se dohodla koalice tří nejsilnějších subjektů, starostou bude Hájek

Tři nejsilnější uskupení v Ústí nad Orlicí se dohodla na vytvoření koalice. Vítězní Oušťáci, Ústí 2.0 a Ústecké fórum budou mít v zastupitelstvu 17 z 27 mandátů. ČTK to řekl starosta Petr Hájek (Oušťáci), který bude pokračovat ve funkci. Vyjednávání se protáhla, protože zástupci jednotlivých uskupení potřebovali najít shodu na rozdělení funkcí, dodal.
"Jednání nám možná trvalo déle, ale kdo zná situaci ve městě, ví, že za tím byly hodiny diskusí. Strany si musely udělat určité ústupky a překonat osobní křivdy z minulých let. Nakonec jsme ale našli shodu a na koaliční dohodě jsme domluveni," řekl Hájek, který vede město od roku 2010.
Součástí povolební dohody je personální obsazení vedení města. Ve svých funkcích by měli pokračovat dosavadní starosta Hájek a uvolněný místostarosta Jiří Preclík (Ústí 2.0). Funkce neuvolněných místostarostů by měli zastávat Petr Kulhavý (Oušťáci) a Tomáš Nechvíl (Ústecké fórum).
Uvolněný člen vedení města se výkonu funkce věnuje v rozsahu odpovídajícím hlavnímu pracovnímu závazku a pobírá za ni příslušnou odměnu. Neuvolněný za výkon funkce nepobírá plný plat.
"K oficiálnímu podpisu dohody o koaliční spolupráci dojde ve středu 21. října. Následně budou zveřejněny podrobnosti o koaliční dohodě, rozdělení kompetencí a programových prioritách nového vedení města," řekl Hájek.
V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu Ústí nad Orlicí získali Oušťáci sedm mandátů, Ústecké fórum a Ústí 2.0 po pěti mandátech. ANO obsadilo čtyři křesla, ODS s podporou nezávislých tři mandáty a koalice SPD, ČSNS a nezávislých pro lepší Ústí jeden mandát, lidovci mají dva mandáty.