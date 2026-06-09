V Ústí nad Orlicí začne ve čtvrtek přehlídka neprofesionální filmové tvorby

Autor: ČTK
  6:40aktualizováno  6:40
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Ústí nad Orlicí začne ve čtvrtek celostátní přehlídka neprofesionální filmové tvorby České vize. Čtyřdenní program zahrnuje desítky snímků v několika kategoriích. Kromě toho mohou návštěvníci zavítat na workshopy, přednášky, diskuse, mistrovské kurzy a kulturní doprovodné akce, uvedli pořadatelé.

Festival dlouhodobě představuje nejzajímavější amatérskou, studentskou a nezávislou tvorbu a zároveň propojuje začínající autory a autorky s profesionály z filmového i herního prostředí. Je rozdělen na několik kategorií. Filmová sekce České vize je určena autorům a autorkám od 18 let a zahrnuje hrané, dokumentární, animované i experimentální filmy. Malé vize jsou přehlídkou filmové tvorby

Kategorie Zkrátka vize dává začínajícím autorům a autorkám příležitost prezentovat své filmové nápady a náměty a dostat se tak do širšího povědomí jak svých kolegů, tak filmových profesionálů. Všichni přihlášení autoři dostanou zpětnou vazbu ke svým námětům a vybraní tvůrci pak budou mít možnost prezentovat svůj projekt před odbornou porotou. GameVize představuje studentské a nezávislé herní projekty a vytváří prostor pro jejich prezentaci, sdílení zkušeností i zpětnou vazbu od publika a profesionálů.

Projekce jsou doplněny o diskuse s tvůrci, mistrovské kurzy a workshopy. Během přehlídky bude také možné navštívit výstavu Česká filmová scénografie 2000 - 2025. Připraven je i doprovodný program pro veřejnost. Promítat se bude například pásmo krátkých snímků o radostech i strastech studia na FAMU natočených studenty školy, prezentace tiskových technik místní Střední školy uměleckoprůmyslové, bubenická show a koncert pod širým nebem nebo filmový kvíz. Podrobný program je zveřejněn na webu přehlídky.

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