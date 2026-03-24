V Žamberku otevřou protiradiační hlásku z dob studené války

V areálu Tyršovy rozhledny v Žamberku na Orlickoústecku bude od května přístupná protiradiační hláska. Muzeum ji vybaví dobovými exponáty ze 70. let minulého století. Ukáže na nich, jak fungovala civilní ochrana obyvatel před jaderným nebezpečím. ČTK to řekl ředitel muzea Jindřich Žák.
Objekt polní obrany s označením UŽ6 z roku 1976 byl součástí teritoriální radiační hlásné sítě. Vzniklo jich 300 až 350 v celém Československu. "Měla v nich sloužit armáda pro účely civilní obrany. Kdyby došlo k válce proti Západu a došlo k jadernému útoku na Československo, vojáci měli v objektech odhadovat místo dopadu bomby, sílu výbuchu, případně pohyb radioaktivního spadu, aby civilní obrana mohla evakuovat obyvatelstvo," řekl Žák.
Většina krytů je už zakrytá hlínou, zamaskovaná jako malý kopeček a lidé netuší, že tam něco je. Stejně nenápadný val byl také u rozhledny v Žamberku. "Je to železobetonová díra v zemi. Je zhruba dva metry v podzemí, hlavní obytná místnost má dva krát šest metrů. K tomu je přístupová chodbička o stejných rozměrech," řekl Žák.
Dovnitř se vstupovalo přes jedny protitlakové dveře a troje protiplynové dveře. V krytu už nejsou. Kolem roku 2000 hlásku někdo zasypal zeminou a dveře odvezl do šrotu. Muzeum má v plánu je sehnat a znovu na objekt osadit.
"Vnitřek hlásky se chystáme vybavit, vybudujeme tam malou expozici, která se bude věnovat civilní obraně v 70. letech. Byl tam stůl, skládací židle, byly tam postele, filtračně-ventilační soustava, vojáci potřebovali čistit vzduch a zbavovat ho případné radiace. Nacházelo se tam topení, suchý záchod," řekl Žák.
Kryt zakrývalo deset až 30 centimetrů zeminy, což dobrovolníci ručně odhrabali. Vchod provizorně chránily místo protiradiačních dveří betonové panely. Tehdejší výpočty uváděly, že objekt by měl ochranný efekt. Radiace by byla snížená až tisíckrát. "Tomu pomáhal zemní val. Při vzdálenějším výbuchu, radiační ochrana měla být účinná," řekl Žák. Zařízení bylo vybudované až pro sedm vojáků, dodal.