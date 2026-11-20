Pardubický kraj nechá v Léčebném ústavu Albertinum v Žamberku na Orlickoústecku opravit dřevěný letní pavilon z roku 1907. Díky stavebním a dispozičním úpravám získá nové využití pro potřeby ústavu. Rozšíří možnosti péče o pacienty a klienty a nabídne také prostor pro jejich setkávání s blízkými, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
Stavební úpravy se zaměří na obnovu technického stavu budovy, její vnitřní uspořádání i citlivé začlenění do okolního lesoparku. Zachované a obnovené budou charakteristické architektonické prvky hrázděné dřevostavby. V centrální části vznikne vstupní prostor s hygienickým zázemím. Pravé křídlo bude určeno ambulantní části paliativní a hospicové péče, levé především pacientům a klientům, kteří tuto péči využívají, případně klientům oddělení následné dlouhodobé péče. Součástí centrální části bude také relaxační místnost, která nabídne otevřený prostor pro pobyt pacientů na lůžkách společně s jejich blízkými. Přímý vstup na terasu umožní pobyt venku a kontakt s okolní zelení. Počítá se také s vnitřní fontánou, zelení a ratanovými paravány, které pomohou vytvořit klidnější a soukromější zákoutí.
Pavilon přestal sloužit původnímu účelu v roce 1927, o devět let později byl při stavbě Honlova domu přemístěn na současné místo. Fungovala v něm truhlárna a sloužil jako sklad materiálu. Konstrukci tvoří hrázděná dřevostavba, jejíž nosná konstrukce se původně výrazně promítala do vzhledu stavby. Časem ale byla z velké části zakryta dřevěným obkladem. Část konstrukčních prvků je napadena škůdci a není v dobrém technickém stavu.
Předpokládané náklady na stavbu včetně souvisejících služeb a vnitřního vybavení jsou 45,2 milionu korun s DPH. Pokud vše půjde podle plánu, měla by rekonstrukce začít v březnu 2028.
Pardubický kraj do modernizace Albertina za poslední roky investoval 125 milionů korun, dalších 89 milionů korun získalo zařízení z dotací Evropské unie a Norských fondů. Včetně vlastních zdrojů organizace bylo proinvestováno 250 milionů korun.
Kromě plánované rekonstrukce pavilonu pokračují nebo se připravují také další investice do areálu. Pracuje se na snížení energetické náročnosti prádelny a kuchyně za více než 70 milionů korun. Na druhou polovinu příštího roku kraj připravuje úpravu objektu údržby odhadem za 12 milionů korun.
Albertinum vzniklo v roce 1905 jako léčebna tuberkulózy. V současnosti poskytuje ambulantní péči v mnoha oborech a lůžkovou péči pro plicní choroby, psychiatrii a dlouhodobě nemocné. Část zařízení slouží jako sociální lůžka. Název nese po žamberském rodákovi, chirurgovi Eduardu Albertovi, jehož pozůstalost posloužila jako základ k vybudování sanatoria.