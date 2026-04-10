V zámeckém sklepení v Litomyšli se otevře upravená expozice soch Olbrama Zoubka

Obecně prospěšná společnost Smetanova Litomyšl upravuje stálou expozici soch Olbrama Zoubka ve sklepení zámku v Litomyšli na Svitavsku. Otevře se 22. dubna k výročí 100 let od umělcova narození. Původní rozmístění děl se příliš nezmění ale přibyde část věnovaná tvorbě, životu a společenskému angažmá umělce spojeného s tímto městem, uvedl scénograf Smetanovy Litomyšle David Bazika.
"Vkládáme novou vrstvu, která je doplněna o fotografie související s životem a s tvorbou a o důvody, proč se Olbram Zoubek v Litomyšli objevil, tedy kvůli rekonstrukci zámku. Kromě toho, že to byl významný sochař to byl i člověk literárně zdatný," uvedl Bazika. Na cementových stélách budou umístěny fotografie a Zoubkovy texty a citáty.
Ve sklepení se instaluje moderní osvětlení, aby byly dobře viditelné i reliéfy na stěnách. K dosavadní expozici přibudou další prostory dosud nevyužité, budou se otvírat postupně. V jedné vznikne maketa hospody se stoly popsanými vzkazy Zoubkových přátel. Upravené prostory nabídnou kromě výstavy soch také zrekonstruovanou vinotéku.
Zoubek věnoval Litomyšli soubor více než 80 soch, které jsou průřezem jeho celoživotního díla. Ve sbírce trvale umístěné ve sklepení jsou i unikáty z raného tvůrčího období, které jinde k vidění nejsou. Zoubek, který sejmul slavnou posmrtnou masku Janu Palachovi, v době totality nesměl volně tvořit. S dalšími výtvarníky proto na litomyšlském zámku 17 sezon restauroval sgrafitovou výzdobu.