Uprchlíci pomohli městským rozpočtům v kraji, přinesli miliony korun navíc

David Půlpán
  10:22aktualizováno  10:22
V roce 2021 po sčítání lidu zamířily demografické křivky řady měst v Pardubickém kraji prudce dolů, dnes je ale vše jinak. Příchod tisíců lidí z Ukrajiny městským rozpočtům nečekaně přinesl miliony korun navíc.
Ukrajinci v novém asistenčním centru v pardubické Reálce vyplňují nejdříve...

Ukrajinci v novém asistenčním centru v pardubické Reálce vyplňují nejdříve formulář pro Správu uprchlických zařízení. (3. března 2022) | foto: Pardubický kraj

Ukrajinci přebírají formuláře a informační letáky na přepážce úřadu práce. (3....
Ukrajinští uprchlíci vyřizují potřebné náležitosti v pardubické reálce. (3....
Ukrajinští uprchlíci vyřizují potřebné náležitosti v pardubické reálce. (3....
Ukrajinské děti trávily čas v dětském koutku, než jejich matky vyřídily...
5 fotografií

Počet obyvatel v Litomyšli se držel těsně nad desetitisícovou hranicí už od devadesátých let. Po sčítání lidu v roce 2021 se ale radní museli smířit s tím, že město z této ligy větších měst vypadlo, což automaticky znamenalo nižší příspěvek od státu na každého obyvatele.

Kde žije nejvíc uprchlíků z Ukrajiny?

Pardubice 5 486
Chrudim 972
Přelouč 834
Vysoké Mýto 782
Litomyšl 754
Lanškroun 578
Polička 548
Ústí nad Orlicí 428
Choceň 426
Česká Třebová 342
Třemošnice 316
Holice 311
Jablonné nad Orlicí 302

Pozn. red.: Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině k 23. 2. 2026 podle Ministerstva vnitra ČR.

Před čtyřmi lety ale přišla ruská invaze na Ukrajinu a problém, se kterým se město potýkalo desetiletí, vyřešili uprchlíci během pár měsíců. Litomyšl se díky nim vrátila bezpečně nad hranici deseti tisíc obyvatel. Podobně je na tom Choceň, kde se podařilo zastavit setrvalý pád populace, nebo Chrudim, která skokově získala tisíc obyvatel a s nimi i prostředky na investice do školství.

Městům sice přibyly starosti, jak nafouknout kapacity tříd či posílit sociální služby, na druhou stranu ale inkasují od státu miliony, které by jinak nepřišly.

„Byla dlouhá diskuse, zda za ně budeme dostávat peníze jako na každého jiného obyvatele města. Nakonec padlo rozhodnutí, že ano. Nedokážu ale v tuto chvíli přesně říct, kolik to bude v součtu,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar (KDU-ČSL).

Tři roky války: Ukrajinci v Pardubickém kraji zaplnili díry na trhu práce

Výpočet příjmů obcí z daní (RUD) je sice komplikovaný a závisí na mnoha proměnných, základní matematika je však jasná: stát platí za každého obyvatele. Podle predikcí ministerstva financí přinese letos v Chrudimi, Litomyšli i Chocni každých 100 obyvatel do rozpočtu zhruba 1,8 milionu korun ročně. Navíc k tomu dostávají města za každého žáka shodně zhruba 36 tisíc korun.

Pro radnice to není malá suma. V Litomyšli dnes žije podle údajů vnitra 754 osob s dočasnou ochranou, a celkový počet obyvatel tak opět překročil deset a půl tisíce. Každý čtrnáctý obyvatel města je z Ukrajiny. Kdyby zde tito noví sousedé nežili, město by letos nedostalo bezmála 14 milionů korun. Další peníze pak Litomyšli přijdou za děti ve školách.

Pravdou ale je, že pro menší města je ve hře něco daleko důležitějšího než miliony korun navíc. Budoucnost. V České republice klesla úhrnná plodnost z hodnoty 1,8 na přibližně 1,37 dítěte na jednu ženu, což je hluboko pod hranicí nezbytnou pro prosté zachování populace.

„Je to zásadní strukturální změna... návrat nad 1,5 dítěte na ženu bude velmi obtížný, pokud ne nemožný,“ řekl demograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Kučera.

426 uprchlíků v Chocni

Choceň od roku 2015 sledovala mírný pokles z 8 786 na 8 477 v roce 2022. Pak ale přišel konflikt na Ukrajině. „Vlivem vnějších okolností, zejména příchodem lidí prchajících před válečným konfliktem na Ukrajině, počet obyvatel skokově narostl zpět k hranici 8 700,“ uvádí autoři demografické studie, kterou minulý týden město zveřejnilo. Na konci února bylo v Chocni registrováno 426 osob s dočasnou ochranou, 55 z toho jsou děti do 15 let.

O vymírání měst starostové zpravidla nahlas nemluví, je to citlivé téma. Město má fixní náklady na údržbu a provoz, které musí zaplatit vždy. Méně obyvatel znamená méně peněz, a tedy méně služeb, méně obchodů, pracovních příležitostí a nakonec třeba i méně autobusových spojů. Horší servis povzbuzuje mladé lidi k odchodu a vytváří se spirála, která je pro rozvoj zejména menších měst nebezpečná. Příliv Ukrajinců do některých měst tento trend zastavil nebo přibrzdil, ale do budoucna hrozí dál.

„Pro Choceň to znamená, že se musíme připravit na éru stárnutí, kde hlavním motorem dynamiky nebude porodnost, ale schopnost města udržet si obyvatele a nabídnout kvalitní zázemí pro všechny generace,“ napsali autoři demografické studie.

V Chrudimi je podle evidence ministerstva vnitra bezmála tisíc lidí z Ukrajiny, z toho 161 dětí do patnácti let. „Všechny školy máme narvané k prasknutí. Plánujeme novou mateřskou školu, novou základní školu,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO). „To, že máme díky Ukrajincům vyšší příjmy, je samozřejmě pozitivní,“ uvedl.

Zástupci měst se shodují na tom, že příliv nových obyvatel přináší jen minimální problémy. „Pokud se budeme bavit o tom, zda je tu zvýšená kriminalita, zda máme vyšší výdaje na městskou policii nebo zda náš sociální odbor má kvůli Ukrajincům vyšší náklady, tak na všechny otázky mohu jednoznačně odpovědět ne,“ řekl Pilný.

