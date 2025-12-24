Vyrábět ozdoby neplánovali. Touha zachránit řemeslo i pracovní místa byla silnější

  10:12aktualizováno  10:12
Vánoce jsou pro spolumajitelku sklárny Koulier z Oflendy Kateřinu Šrámkovou víc než jen svátky, pojí se k nim silná nostalgie i hluboký vztah k tradici. Právě ten se odráží i v jejím přístupu k vedení rodinné firmy, kterou provozuje se svým manželem. V rozhovoru vypráví o začátcích v době postcovidové, síle osobního přístupu k zákazníkům a proč má smysl podporovat české řemeslo.
Firma Koulier vznikla v roce 2021 s jasným posláním, manželé Šrámkovi, chtěli zachovat tradiční výrobu ručně foukaných a malovaných vánočních ozdob, která má v Česku dlouhou historii. Vstoupili na trh jako nezkušení, protože nechtěli nechat propuštěné skláře ze zrušené výroby bez práce. V bývalé truhlářské dílně pana Šrámka tak našli nové zázemí skláři a malíři, jejichž umění by jinak mohlo zaniknout.

Za vznikem značky stojí primárně obchodní ředitelka a spolumajitelka firmy Kateřina Šrámková, která má blízko nejen k českým památkám a cestovnímu ruchu, především díky zámku Loučeň, kde je ředitelkou zámeckého resortu, ale i k tradicím jako takovým. Její přístup k podnikání je postaven na respektu k lidem, kteří řemeslo ovládají, i na přesvědčení, že české Vánoce mají smysl chránit a rozvíjet.

Lidé by si svůj stromeček měli zdobit především tím, k čemu mají vztah. V ideálním případě si ho nezdobit ozdobami, které jsou z asijské produkce, protože každá jedna koule koupená tam znamená jedna nekoupená koule od českého výrobce.

Jak vznikl nápad vyrábět vánoční ozdoby?
Upřímně, nebyl to nápad v pravém slova smyslu. Nehledali jsme podnikatelskou příležitost ani nový směr. Spíš to byl okamžik, kdy jsme se dozvěděli, že v Horním Bradle končí výroba vánočních ozdob. Najednou tu byli lidé, kteří celý život dělali něco, v čem jsou skutečně mistři, a neměli kde pokračovat. Chtěli jsme zachránit pracovní místa i řemeslo jako takové. Dozvěděli jsme se to v květnu a v září už u nás nastoupila zhruba polovina propuštěných sklářů. Ne všichni mohli, protože pro některé by bylo dojíždění velmi obtížné.

Co pro vás osobně znamenají Vánoce a jak se to odráží ve vaší práci?
Vánoce mám spojené s dětstvím, harmonií a silnou nostalgií, stejně asi jako většina lidí, kteří je zažili v klidu a rodinné pohodě. Zároveň se ale staly i mou pracovní součástí. Na zámku Loučeň jsme před lety začali pořádat speciální prohlídky „Příběh vánočního stromečku“ a díky tomu se nám podařilo oživit zimní sezonu, kdy jsou památky běžně zavřené. Prosinec se stal dokonce naším nejúspěšnějším měsícem. Třeba loni nás navštívilo přesně 22 222 lidí, a ne, tohle číslo jsem si fakt nevymyslela, je to výsledek sčítání návštěvnosti. Za tuhle zkušenost jsem velmi vděčná.

Sto let českých Vánoc na zámku Loučeň

Od 17. listopadu do 17. ledna je na zámku Loučeň k vidění více než 20 tematických vánočních stromků zdobených originálními českými ozdobami (včetně novinek z Koulieru). Na nádvoří je vystaven největší adventní věnec v Česku.

K dispozici jsou kreativní dílny pro děti i dospělé, ve kterých je možnost ozdobit si vlastní vánoční kouli.

V 16 hodin se pravidelně rozsvítí zámecký park a o hodinu později probíhá světelně-hudební show promítaná přímo na zámek.

Na Štědrý den a během vánočních svátků budou probíhat speciální prohlídky.

Více informací a rezervaci můžete provést na webu zámku.

Kde hledáte inspiraci pro nové kolekce?
Někdy to člověka tak nějak cvrnkne do nosu, jindy je to cílené hledání. Například kolekce Domovina vznikla proto, že jsme v sortimentu postrádali ozdoby v červeno-modro-bílé kombinaci. Dvakrát jsme zdobili stromečky v kanceláři prezidenta republiky a říkala jsem si, že třeba právě ty reprezentativní instituce si zaslouží ozdoby v národních barvách. Začali jsme proto hledat vhodné dekory a narazila jsem na archivní materiály z 30. let minulého století. Okamžitě bylo jasné, že to bude perfektní.

Na Oflendě vás navštívila i první dáma Eva Pavlová. Co to pro vás znamenalo?
Byla to obrovská pocta. Paní Eva Pavlová k nám přijela v den, kdy jsme zrovna finišovali novou kolekci Cesmína a adventní kalendář. Byli jsme moc rádi, že se uvolila jej pokřtít. Byla pro mě ohromná pocta, že si na nás udělala čas a viděla výrobu, vyfotila se s našimi zaměstnanci, a dokonce si sama vyzkoušela foukání ozdob. Pro celý tým to byl velmi cenný okamžik.

V čem je podle vás hlavní rozdíl mezi ozdobou z obchodu a tou vaší?
Na trhu dnes najdete všechno. Od ručně foukaných ozdob až po levné náhražky z Asie. Tuto tradici, kterou děláme my, dělají ještě na čtyřech místech v Německu a na několika místech v Polsku. Nejvíce je ale trh zaplaven levnými náhražkami z Asie, které však s těmi našimi ozdobami nemají vůbec nic společného.

Máte mezi ozdobami nějaký svůj srdeční kousek?
Přiznám se, že nemám. Těch věcí, ke kterým mám vztah je strašně moc. Kontinuálně během roku měním názor na to, jaký stromeček budeme mít letos. Třeba v září si uvědomím, že už jsem ho třikrát přehodnotila, a nakonec nechávám rozhodnutí na dětech, aby si řekly, jaký by chtěly.

Jak náročné je podnikat v oboru, který je vnímaný jako sezonní?
Ten moment, kdy si lidé zdobí stromeček, je sice jednou za rok, ale ta výroba probíhá celoročně. Velkoobchodníci vybírají kolekce už na začátku roku, nebo dokonce ještě před jeho koncem rovnou na další rok. My jedeme kontinuálně a zakázky máme rovnou od ledna, zároveň i doplňujeme své sklady. Lidé si k nám najdou cestu po celý rok, často si po exkurzi koupí ozdoby třeba v březnu a těší se, až si je pověsí na stromeček.

Překvapil vás v posledních letech nějaký trend nebo motiv?
To, co vyrábíme my, vždycky projde i mým osobním filtrem. Musí se mi líbit. Ale na trhu jsou i ozdoby – ne ty naše, které bych si sama nekoupila. Například pokud někde prodávají ozdoby, kde Santa Claus letí letadlem, tak to bych si zrovna já osobně nekoupila, ale někteří ano. A to je v pořádku. Každý máme jiný vkus. Pokud má někdo stromeček plný ozdob, které mu připomínají dětství, pak vůbec nezáleží na tom, jak vypadají.

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Vracejí se k vám zákazníci opakovaně?
Ano, a velmi si toho vážíme. Každý, kdo se k nám vrací, pomáhá zachraňovat tohle řemeslo. Kdybychom se do toho tehdy nepustili, možná by už dnes neexistovalo. Ale my dva sami bychom na to byli málo, my to prostě sami nezachráníme. Teprve díky lidem, kteří tu naši myšlenku podpoří, koupí české ozdoby a šíří ji dál mezi své známé, má tradice šanci přežít.

Začínali jste krátce po pandemii covidu. Jak těžké bylo podnikat v tak nejisté době?
Upřímně, doba byla nejistá vždycky. Před covidem, během něj i teď. Pro mě osobně byl covid těžký hlavně ty první měsíce, kdy se vše zavíralo. Najednou jsme zůstali ze dne na den bez příjmu, ale se zaměstnanci, kterým jsme museli dát výplaty. Nevěděla jsem si rady, ani kde hledat řešení. Když se ale potom zase návštěvníci mohli vrátit a skutečně se vraceli, vnímala jsem to jako restart a nový začátek. Lidé se začali víc obracet k českému řemeslu, aby podpořili náš trh, začali objevovat vlastní kořeny a krásy České republiky. Mám pocit, že právě s tímhle obdobím české rukodělné výrobky silně rezonují.

Jak by se podle vás měl správně zdobit vánoční stromeček?
Lidé by si svůj stromeček měli zdobit především tím, k čemu mají vztah. V ideálním případě si ho nezdobit ozdobami, které jsou z asijské produkce, protože každá jedna koule koupená tam znamená jedna nekoupená koule od českého výrobce. A mám ještě jednu praktickou radu. Nikdy nepoužívejte háčky, nevypadá to hezky a s drátky místo háčků to bude vypadat mnohem lépe. To je taková moje malá oblíbená vychytávka.

