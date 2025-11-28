Perníkový advent, punč i vyhlídkové kolo. Vánoční trhy v Pardubicích letos okouzlí

Hana Lanková
  18:22aktualizováno  18:22
Pardubice se o adventním čase promění v město provoněné perníkem. Kouzlem Vánoc od soboty ožije celé historické centrum. Od Pernštýnského náměstí přes zámecké nádvoří až po Automatické mlýny čeká na návštěvníky atmosféra, která je naladí na ty nejkrásnější dny v roce. Vánoční program s trhy nabídne koncerty, dětské dílny, fotopointy i vyhlídkové kolo.
Předvánoční Pernštýnské náměstí v Pardubicích

Předvánoční Pernštýnské náměstí v Pardubicích | foto: Martin Veselý, MAFRA

Na návštěvníky čeká spousta sladkých lákadel.
Pardubický zámek láká na adventní dílny a vánoční program pro celou rodinu.
Pestrý adventní program potěší malé i velké.
Advent na pardubickém zámku zahájí kouzelné dílny i Zimní street food festival.
7 fotografií

Letošní šestý ročník Adventu s vůní perníku vtáhne svou kouzelnou atmosférou své návštěvníky do sváteční nálady plné chutí, světýlek a zážitků.

„Advent je pro nás v Pardubicích časem, kdy se umíme společně zastavit, nadechnout té pravé sváteční atmosféry a užít si chvíle, které dělají město městem,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal a dodal, že předvánoční atmosféra je pro Pardubice typická právě díky lidem, kteří ji společně vytvářejí.

Kdy začnou vánoční trhy v Pardubicích?

Adventní program odstartuje už v sobotu 29. listopadu. V 10 hodin se na pardubickém zámku mohou ti nejmenší návštěvníci pustit do výroby kouzelného adventního kalendáře nebo vyrazit na vánoční stezku po zámeckých valech. O chvilku později, ve 13 hodin, se nádvoří zámku provoní dobrotami, které nabídne Zimní street food festival. Oficiální zahájení vánočních trhů proběhne v neděli 30. listopadu od 17 hodin. Na Pernštýnském náměstí se rozzáří vánoční strom a hned poté svým zpěvem zahřeje Václav Noid Bárta.

Kam na vánoční trhy v Pardubicích?

  • Pernštýnské náměstí – hlavní část trhů
  • zámecké nádvoří – čtyři tématické víkendy
  • Automatické mlýny
  • Třída Míru a přilehlé uličky
  • Mázhaus – výstava betlémů

Otevírací doba vánočních trhů v Pardubicích

Provozní doba stánků
pondělí – čtvrtek13-18 hodin
pátek13-20 hodin
sobota11-20 hodin
neděle11-19 hodin

Zámek nabídne vánoční prohlídky na zámku denně kromě pondělí, vždy v 15 a 17 hodin.

Kouzelná dílna se otevře každou adventní neděli od 10 do 17 hodin.

Štědrovečerní muzejní noc na zámku začne 24. prosince ve 21:30 a potrvá až do půlnoci.

Program vánočních trhů v Pardubicích

„Vánoční trhy letos zaplní celé historické centrum Pardubic – od Pernštýnského náměstí, zámeckého nádvoří a Automatických mlýnů až po postranní uličky, které oživí desítky stánků s tradičními řemesly, vůní perníku, živou hudbou a vánočními koledami. Návštěvníci se mohou těšit i na nové fotopointy – velkou obálku u vánočního stromu, kašnu na třídě Míru či zastávku na náměstí Republiky ve vánočním aranžmá,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Ke kouzelné vánoční atmosféře přispěje také vyhlídkové kolo před divadlem, které návštěvníkům nabídne pohled na osvětlené město z výšky nebo zastřešený bar před hlavním pódiem na Pernštýnském náměstí. „Bohatý program doplní také čtyři adventní víkendy na Zámku Pardubice, které nabídnou tematické dílny, hudební a muzikálová vystoupení i speciální prohlídky,“ dodal pořadatel trhů Radek Mašík.

Součástí programu jsou i prohlídky nejvzácnějších prostor včetně kaple Tří králů a charitativní akce. Hned první adventní neděli se uskuteční Jarmark pro onkoláčky ve společenském sálu radnice. 14. prosince pak mohou návštěvníci zakoupením punče nebo polévky přispět na podporu lidí s nemocí motýlích křídel, kterou zaštiťuje DEBRA ČR. Po celý advent bude probíhat veřejná sbírka pomocí QR kódu.

Pernštýnské náměstí se stává místem setkávání třeba nad svařeným vínem.

Vánoční trhy v Pardubicích lákají každoročně davy návštěvníků.

Program pro děti

Mikuláš s čerty dorazí na Pernštýnské náměstí v pátek 5. prosince od 16 do 18:30. Pro děti bude připraven i program ve výstavním prostoru Mázhaus s živými čertíky. Na zámku děti čeká adventní tvoření v dílničkách nebo Cesta vánočních hraček se sedmi hravými zastávkami. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit také na Ježíškovu poštu a živý betlém.

Jak se dostat na trhy

Kdo přijede na trhy autem, nejvhodnějším místem k parkování jsou parkovací domy v centru města na ulici Karla IV. nebo za obchodním centrem Grand, odkud je to na Pernštýnské náměstí jen pár kroků. O něco dál je parkovací dům u enteria areny u Sukovy třídy. Kdo dá přednost vlaku, může využít novou zastávku Pardubice centrum, na které staví všechny osobní vlaky.

Štědrý večer a Silvestr

Po tradiční večeři a rozbalení dárků se mohou lidé pro ještě intenzivnější štědrovečerní zážitek vydat na zámek, kde od 21:30 až do půlnoci proběhne Štědrovečerní muzejní noc. Ve 23 hodin přímo na Pernštýnském náměstí zazpívá dětský sbor Rybovu mši vánoční a o půlnoci se program přesune do Východočeského divadla, kde si herci společně s diváky zazpívají při Štědrovečerním zpívání. Celý večer zakončí půlnoční mše svatá.

Ani poslední den roku nezůstane bez doprovodného programu. Ve středu 31. prosince od 16 hodin se uskuteční Silvestr s filharmonií a ve Východočeském divadle se odehraje silvestrovské představení muzikálu Noc na Karlštejně, spojené s vyhlášením výsledků ankety o nejoblíbenější inscenaci roku 2025.

Podívejte se, jak vypadaly adventní trhy v Pardubicích v roce 2023:

