Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek zamítl žádost o propuštění z vazby, kterou podal jeden z osmi obviněných ze žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. ČTK to dnes sdělil soudce a mluvčí soudu Karel Gobernac. V souvislosti s březnovým útokem policie zadržela 11 lidí, osm z nich je nyní ve vazbě v Česku, další tři policisté zadrželi v Polsku. Soudy v minulosti rozhodly o prodloužení vazby o tři měsíce u všech osmi obviněných, kteří jsou v ČR ve vazbě.
"Postupně budou končit lhůty po prvním prodloužení vazeb, takže v následujícím období konce listopadu a v prosinci lze očekávat návrhy na další prodloužení vazeb," uvedl Gobernac.
Požár vypukl 20. března ve výrobním areálu společnosti LPP Holding v Pardubicích. Oheň podle dosavadních informací způsobil škodu za stovky milionů korun. K činu se následně přihlásila skupina The Earthquake Faction, která tvrdí, že požárem chtěla protestovat proti výrobě zbraní určených pro Izrael. Vyšetřovatelé obviněné podezírají z teroristického útoku a z napojení na teroristickou skupinu.
Společnost LPP Holding před několika lety informovala o plánu vyvíjet a vyrábět v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou firmou Elbit Systems. Podle vyjádření zbrojovky však tato spolupráce nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také variantu takzvané operace pod falešnou vlajkou. V takovém případě by skupina, která se k útoku veřejně přihlásila, mohla sloužit pouze jako zástěrka pro jiného pachatele nebo státního aktéra.