Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Autor: lan
  11:32aktualizováno  11:32
Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém stavu ho vrtulník transportoval do nemocnice.
Silný náraz do stromu v Sebranicích na Litomyšlsku. Auto bylo po nehodě zcela zdemolované, řidič zůstal zaklíněný a hasiči ho museli vyprostit pomocí hydraulického zařízení. V kritickém stavu byl letecky transportován do nemocnice. (21. srpna 2025)

Mladý řidič vozu značky BMW z dosud nezjištěných příčin narazil pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti do stromu poblíž obce Sebranice, vzdálené 14 kilometrů od Litomyšle. V důsledku nárazu zůstal uvězněný v autě, některé části vozu byly rozházené i několik metrů od stromu.

„Po příjezdu na místo hasiči okamžitě nasadili hydraulické vyprošťovací zařízení a během několika minut se podařilo vážně zraněného muže z vozu vystříhat. Následně byl předán do péče záchranářů,“ uvedla mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková.

Vzhledem k velmi závažnému stavu zraněného řidiče vyjely na místo nehody všechny posádky zdravotnické záchranné služby - RZP, RV i letecká záchranná služba z Hradce Králové.

„Řidič zdemolovaného vozidla se nacházel po příjezdu posádek ve velmi kritickém stavu a byl okamžitě letecky transportován do traumacentra Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ řekl mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík.

Řidič havaroval v lesním úseku plném zatáček, po nárazu do stromu zemřel

„Pacient je nyní hospitalizován v závažném stavu na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Více informací ke zdravotnímu stavu pacienta bohužel nemohu sdělit,“ řekl redakci iDNES mluvčí Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jan Špelda.

„Dechovou zkoušku vzhledem k závažnosti zranění nebylo možné u mladého muže na místě provést, proto policisté nařídili odběr krve. Veškeré příčiny a okolnosti havárie jsou předmětem dalšího šetření,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.

Silnice byla po dobu zásahu uzavřena. Hasiči provedli protipožární opatření a asistovali při odstraňování následků nehody.

22. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

