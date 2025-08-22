Mladý řidič vozu značky BMW z dosud nezjištěných příčin narazil pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti do stromu poblíž obce Sebranice, vzdálené 14 kilometrů od Litomyšle. V důsledku nárazu zůstal uvězněný v autě, některé části vozu byly rozházené i několik metrů od stromu.
„Po příjezdu na místo hasiči okamžitě nasadili hydraulické vyprošťovací zařízení a během několika minut se podařilo vážně zraněného muže z vozu vystříhat. Následně byl předán do péče záchranářů,“ uvedla mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková.
Vzhledem k velmi závažnému stavu zraněného řidiče vyjely na místo nehody všechny posádky zdravotnické záchranné služby - RZP, RV i letecká záchranná služba z Hradce Králové.
„Řidič zdemolovaného vozidla se nacházel po příjezdu posádek ve velmi kritickém stavu a byl okamžitě letecky transportován do traumacentra Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ řekl mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík.
Řidič havaroval v lesním úseku plném zatáček, po nárazu do stromu zemřel
„Pacient je nyní hospitalizován v závažném stavu na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Více informací ke zdravotnímu stavu pacienta bohužel nemohu sdělit,“ řekl redakci iDNES mluvčí Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jan Špelda.
„Dechovou zkoušku vzhledem k závažnosti zranění nebylo možné u mladého muže na místě provést, proto policisté nařídili odběr krve. Veškeré příčiny a okolnosti havárie jsou předmětem dalšího šetření,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.
Silnice byla po dobu zásahu uzavřena. Hasiči provedli protipožární opatření a asistovali při odstraňování následků nehody.
19. prosince 2024