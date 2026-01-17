„Výstavba dětské skupiny je logickým krokem, kterým reagujeme na potřeby mladých rodin nejen z naší obce, ale i z okolí. Chceme dětem nabídnout kvalitní, bezpečné a moderní prostředí už od nejútlejšího věku,“ uvedl starosta městyse Včelákov Jan Pejcha.
Městys otevře dětskou skupinu
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.
KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...
Obec Včelákov otevře v novém školním roce 2026/27 dětskou skupinu pro 12 dětí z obce i jejího okolí. Fungovat bude v budově, kterou nyní městys staví.
Piráti si dnes v Prachaticích zvolí předsedu a vyberou vedení strany
Piráti si dnes na celostátním fóru v Prachaticích zvolí nové vedení. Předseda Strany Zdeněk Hřib bude obhajovat pozici, jeho vyzyvatelem se stane místostarosta...
Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Špatné zprávy, Davidovou opět trápí bolavá záda
Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Davidovou opět trápí bolavá záda a v Německu tak nepojede ani jeden závod.
Na přejezdu v Bystřičce se srazil vlak s autem, nehoda se obešla bez zranění
Na železničním přejezdu v Bystřičce na Vsetínsku se dnes odpoledne srazil osobní vlak s osobním autem. Nehoda se obešla bez zranění. Provoz na mezinárodní...
V kauze libereckého dopravního podniku je obžalováno devět lidí a 12 firem
V korupční kauze libereckého dopravního podniku podalo krajské státní zastupitelství v tomto týdnu k místnímu soudu obžalobu na devět lidí a 12 firem. Zároveň...
Od soboty bude v Liberci v provozu chátrající Svijanská aréna, pomohla obleva
V Liberci bude od soboty opět v provozu chátrající zimní stadion Svijanská aréna, pomohla obleva. Nejvyužívanější sportoviště v městském Sport parku bylo...
Vila Löw-Beer slaví deset let od zpřístupnění, výstava se vrací k osudu rodiny
Osud manželů, kteří uprchli z Brna před nacistickou hrozbou a našli útočiště v Kanadě, přibližuje nová výstava Max a Edith ve vile Löw-Beer. Vznikla u...
Vlak na Blanensku srazil a usmrtil ženu. Spěchala kolem sklopených závor
V Doubravici nad Svitavou na Blanensku v pátek odpoledne vlak srazil a usmrtil ženu, která přebíhala přes přejezd. Kvůli neštěstí se zastavil provoz na koridoru mezi Brnem a Českou Třebovou....
Plzeňský kraj dá letos malým obcím na dotacích rekordních více než 220 mil. Kč
Plzeňský kraj dá letos malým obcím na dotacích rekordní částku. Na regionální rozvoj má ve schváleném rozpočtu přes 220 milionů korun, meziročně o 4,5 procenta...
Žena šla v Chomutově na procházku, najednou se před ní povaloval balík peněz
Nečekaný nález objevila na ulici dnes žena v Chomutově. Povalovalo se před ní ve velkých bankovkách celkem 35 tisíc korun. Poctivá nálezkyně peníze odevzdala místním strážníkům.
Lístek na Barcelonu za 100 tisíc? Slavia vyhlásila válku překupníkům
Už ve středu do Prahy přijede slavná Barcelona. V 7. kole Ligy mistrů změří síly s pražskou Slavií. Hvězdami nabitý tým ze Španělska chce na vlastní oči vidět každý fanoušek fotbalu. Lístky se na...