Městys otevře dětskou skupinu

  3:20
Obec Včelákov otevře v novém školním roce 2026/27 dětskou skupinu pro 12 dětí z obce i jejího okolí. Fungovat bude v budově, kterou nyní městys staví.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

„Výstavba dětské skupiny je logickým krokem, kterým reagujeme na potřeby mladých rodin nejen z naší obce, ale i z okolí. Chceme dětem nabídnout kvalitní, bezpečné a moderní prostředí už od nejútlejšího věku,“ uvedl starosta městyse Včelákov Jan Pejcha.

