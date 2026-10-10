Ve Svitavách vyhrálo Sdružení pro město Svitavy, má devět mandátů, druhé ANO

Komunální volby ve Svitavách opět vyhrálo Sdružení pro město Svitavy, získalo devět mandátů v zastupitelstvu, které má 26 členů. Druhé hnutí ANO má rovněž devět mandátů. Třetí ODS bude mít čtyři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 39,02 procenta voličů.
Čtvrté 3PK - Pro prosperující Svitavy má dva mandáty, dva zastupitele bude mít i KDU-ČSL.
Lídr Sdružení pro město Svitavy a starosta David Šimek, který má za sebou čtyři funkční období v čele města, chce začít jednat o budoucí koalici v pondělí, neděli plánuje vyhradit pro rodinu. "Držíme zásadu, že ke stolu pozveme všechny partnery a budeme debatovat o programové spolupráci a vzájemných dohodách Na základě toho u nás kolektivní orgán vyhodnotí, kterou cestou se vydat," řekl ČTK. Podle něj sdružení vždy mělo snahu přizvat do vedení města co nejvíce subjektů, jednalo i se zástupci KSČM.
Ve Svitavách vyhrálo Sdružení pro město Svitavy od roku 1994 všechny komunální volby. Šimek je zároveň senátorem za obvod Svitavy, dříve byl i poslancem jako člen hnutí Nestraníci za KDU-ČSL. V letošních volbách už ve městě nekandidovali Piráti, kteří ve městě měli zastupitele.
Volby ve Svitavách před čtyřmi lety vyhrálo Sdružení pro město Svitavy, získalo 13 mandátů. Po třech křeslech obsadili Piráti, ANO a ODS, dva zastupitele měla KSČM, po jednom ČSSD a lidovci. Koalici s 20 z 26 zastupitelů vytvořilo podobně jako v předchozím volebním období Sdružení pro město Svitavy s ANO, občanskými demokraty a lidovci, starostou se stal počtvrté za sebou David Šimek (Sdružení pro město Svitavy).
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Sdružení pro město Svitavy 34,19 40.521 9
ANO 31,94 37.850 9
ODS 13,87 16.432 4
3PK - Pro prosperující Svitavy 9,32 11.050 2
KDU-ČSL 7,54 8939 2
KSČM 3,14 3719 0
zdroj: www.volby.cz