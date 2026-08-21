Ve volbách v Pardubicích budou lidé vybírat z devíti kandidátek, jako minule

Autor: ČTK
  8:08aktualizováno  8:08
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V komunálních volbách v Pardubicích budou letos lidé vybírat z devíti kandidátek, stejně jako před čtyřmi lety. Koalice se ale často výrazně proměnily. Žádnou kandidátní listinu pardubický magistrát, který je registruje, neodmítl, seznam zveřejnil na úřední desce.

Hnutí ANO povede do voleb současný primátor Jan Nadrchal (ANO). Samostatně kandiduje také STAN, jehož lídrem je politolog, projektový manažer a občanský aktivista za manželství pro všechny Daniel Vondra. ODS opustila koalici Spolu, v níž byla před čtyřmi lety s KDU-ČSL a TOP 09, v čele kandidátky je předseda Oblastního sdružení ODS Pardubice Ondřej Tichý. Bez koaličních partnerů se o hlasy voličů bude ucházet rovněž uskupení Naše Pardubice s lídrem Filipem Sedlákem.

Na spojenectví naopak vsadily další politické subjekty. Uskupení Žijeme Pardubice složené ze sdružení ProPce21 a nestraníků se před komunálními volbami rozšířilo o další partnerské subjekty. Věří, že širší platforma mu dává větší šanci na lepší výsledek v podzimních volbách. Kandidovat bude pod stejným názvem společně se sdruženími Pardubáci, Sdružení pro Pardubice, Patrioti Pardubic a hnutím MY s podporou Naše Česko, lídrem bude dosavadní náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Další nová koalice nazvaná Progresivní Pardubice sdružuje Piráty, TOP 09 a Zelené, lídrem je dopravní inženýr a zastupitel Martin Slezák (TOP 09). SPD opět využije neformální koalici, když do čela kandidátky postavilo Leoše Jandu (Trikolora). Nové lidovce, KDU-ČSL s podporou Nestraníků, povede dopravní inženýr Petr Netolický.

Na scéně se v letošních komunálních volbách v Pardubicích objevuje nové uskupení Srdcem pro Pardubice. Vede ho pedagog Univerzity Pardubice a pardubického gymnázia Josef Rak, na druhém místě kandiduje sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice a bývalý hokejový reprezentant Petr Sýkora. Na kandidátce jsou i další manažeři a dřívější hráči klubu HC Dynamo Pardubice. Nový projekt finančně podporuje podnikatel a majitel pardubického hokejového klubu Petr Dědek, který chce v Pardubicích vybudovat největší hokejovou halu na světě. Na kandidátce jsou některá jména, která se již v minulosti v politice objevila v barvách jiných politických subjektů. Lékař Vítězslav Novohradský byl původně členem ČSSD, před čtyřmi lety se do zastupitelstva dostal za SPD a nezávislé s podporou Trikolory. Jiný bývalý člen sociální demokracie právník Libor Malý je na šestém místě kandidátky.

V roce 2022 kandidovalo v komunálních volbách v Pardubicích devět subjektů, z toho tři zcela samostatně bez dalších partnerů. Vítězem se stalo hnutí ANO s 12 mandáty před Spolu s devíti křesly. Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice získaly po čtyřech zastupitelích. Do zastupitelstva se dostali i Piráti se čtyřmi mandáty, po třech měly Naše Pardubice a SPD. Do zastupitelstva neprošly KSČM a STAN. V koalici se spojilo hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice s těsnou většinou 20 hlasů.

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