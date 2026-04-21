Ve výrobní hale ve Vysokém Mýtě dnes hořelo letadlo

Hasiči dnes brzy ráno zasahovali u požáru letadla ve výrobní hale společnosti JMB Aircraft ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. Objekt je u výjezdu z města směrem na Litomyšl. Škoda zatím nebyla přesně vyčíslena, je ale zřejmé, že se dosáhne několika milionů korun, uvedla na dotaz ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
"Požárem bylo zasaženo letadlo umístěné uvnitř hangáru, samotná budova nebyla požárem významně poškozena. Událost se obešla bez zranění osob," uvedla mluvčí.
Na místo dorazilo pět hasičských jednotek. Po příjezdu zjistily, že letadlo už nehoří plamenem, objekt byl však silně zakouřený. Museli prostory odvětrat a hledali skrytá ohniska. Příčina vzniku požáru se zatím zjišťuje, vyšetřovatelé prověřují všechny varianty včetně technické závady, nedbalosti či úmyslného jednání.