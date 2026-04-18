Ve Vysokém Mýtě dnes zahajuje plný provoz Krajské technické muzeum. Kromě tradičních muzejních aktivit jako péče o sbírky či vytváření expozic pro veřejnost nabízí také kreativní centrum určené zvláště dětem. Pardubický kraj jako zřizovatel pro muzeum zrekonstruoval areál bývalé zemědělské školy, kde lidé uvidí například vozidla, spotřebiče, jízdní kola či expozice věnované slavným firmám v kraji.
Pro expozice je v areálu vyčleněno 1200 metrů čtverečních, depozitáře mají plochu 790 metrů čtverečních. Největší část zabírá hala pro velké exponáty, jako jsou autobusy a hasičská technika. Novinkou jsou takzvané otevřené depozitáře, kde bude vystavena více než tisícovka předmětů ze sbírek muzea.
Uvnitř bývalé školy je osm tematických expozic mapujících vývoj techniky od cyklistiky přes automobilový průmysl až po letectví. Velká část je věnována historii místní karosářské firmy Sodomka a její nástupnické společnosti Karosa. Kromě ní se lidé dozvědí příběhy firem ETA Hlinsko, Transporta Chrudim, Chvojka Přelouč nebo Stratílek Vysoké Mýto.
Část prostor bude sloužit jako kreativní centrum s dílnami pro děti a veřejnost a ateliéry v podkroví hlavní budovy. Pro děti muzeum plánuje vzdělávací programy, například truhlářskou, kovářskou a nožířskou dílnu návštěvníci se budou také seznamovat s fyzikálními principy. Oslovit chce zvláště školy v regionu a vymýšlet další programy pro veřejnost, například kroužky pro děti z města a okolí. I touto formou chce propagovat novou muzejní instituci, o níž by mohl být zájem v celé zemi.
Krajské technické muzeum se ve zkušebním rozsahu otevřelo už koncem prosince. Umožnilo alespoň částečnou prezentaci sbírek v rozsahu zhruba 30 procent expozic.
Náklady na rekonstrukci dosáhly 201 milionů korun. Pardubický kraj jako zřizovatel muzea větší část zaplatil z dotace z Národního plánu obnovy. Krajské technické muzeum se původně jmenovalo Regionální muzeum Vysoké Mýto. Původní prostory v Šemberově ulici si ponechá a bude se v nich věnovat historickým výstavám.