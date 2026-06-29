Ve Vysokomýtské a Ústecké synklinále bylo zjištěno více než 600 starých vrtů

Mapování území Vysokomýtské a Ústecké synklinály dosud zjistilo více než 600 historických hydrogeologických vrtů. Některé mohou představovat riziko pro důležité zásoby podzemní vody, uvedl v tiskové zprávě Pardubický kraj. Hejtmanství platí polovinu nákladů na projekt identifikace a vyhodnocení průzkumných, monitorovacích a sanačních vrtů. Druhou polovinu platí obce s rozšířenou působností.
Pojmem synklinála geologové označují korytovitý ohyb horninových vrstev. Ve Vysokomýtské synklinále bylo dosud nalezeno 390 vrtů, z nichž je 211 zabezpečených a 179 vyžaduje další opatření. V Ústecké synklinále mapování identifikovalo 213 vrtů, z toho 103 zabezpečených a 110 bude nutné odborně posoudit nebo zlikvidovat. Závažným zjištěním je také existence 62 historických ložiskových vrtů z let 1972 až 1977, které mohou významně negativně ovlivnit vodní zdroje. Mapování vrtů nechává provádět Vysoké Mýto či Chrudim.
Mnoho vrtů vzniklo v 70. a 80. letech minulého století při hydrogeologických a ložiskových průzkumech. Často jsou na soukromých pozemcích bez jasného vlastníka, evidence nebo odpovídajícího zabezpečení. Mohou tak přispívat ke snižování zásob podzemní vody, propojování jednotlivých zvodní nebo ke zhoršování kvality vody. Rizikové a nevyužívané vrty bude třeba odborně zabezpečit nebo zlikvidovat, aby nebyly ohroženy strategické zdroje pitné vody.
Vysokomýtská synklinála je podzemní geologická oblast, ve které je důležité přírodní úložiště vody. Je v okolí Vysokého Mýta, Poličky nebo Litomyšle na Svitavsku a patří do širší křídové pánve, která pokrývá velkou část východních Čech. V minulosti tam státní podniky udělaly téměř 2000 vrtů, dnes se k nim většinou nikdo nehlásí. Podobným způsobem odborníci sledují i kyšperskou synklinálu. Prameny hovoří o existenci 414 vrtů, odborníci jich už dohledali více než polovinu.