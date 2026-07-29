Vedení České Třebové nechce převzít od církve kostel ve Skuhrově

Radní České Třebové doporučili zastupitelům, aby neschválili bezúplatný převod filiálního kostela svatého Jana Nepomuckého v části Skuhrov od místní římskokatolické farnosti na město. Třebová by pro něj neměla využití, řekl ČTK starosta Zdeněk Řehák (3PK - Pro prosperující ČT). Město vlastní okolní pozemky se hřbitovem, v budoucnu by mohlo na údržbu kostela přispět.
"Církev nám to prostřednictvím faráře nabízela. Kostel není ve špatném stavu, má poměrně dobrou střechu, ale nedává nám vůbec žádný smysl, abychom jej přebírali," uvedl Řehák.
Kostel farnost využívá málo, bohoslužby se v něm konají jednou až dvakrát ročně. "Hlavním důvodem nabídky převodu je to, že se chceme soustředit na to, co skutečně slouží lidem," řekl ČTK farář Adam Grabiec.
Stavba jednolodního kostela v pozdně barokním slohu byla dokončena roku 1753. Protože původní sakristie byla později ohrožena zhroucením, v roce 1898 obec Skuhrov na své náklady postavila sakristii novou se dvěma vysokými okny. Kostela obklopuje hřbitov, který byl postupně rozšiřován. V roce 1901 musela být pro trhlinu snesena původní klenba a nahrazena plochým rákosovým stropem. Nepůvodní márnice přistavěná podél západní boční stěny lodi byla po roce 2000 stržena. Kostel je od roku 1958 památkově chráněný.
Vlastnictví chrámu obcí není úplnou výjimkou. Moravská Třebová v lednu 2024 převzala kostel Povýšení svatého Kříže, o nějž se církev nemohla starat. Velmi cennou památku postupně opravuje a chce ji zpřístupnit veřejnosti. Kunčina na Svitavsku chce kostelík svatého Rocha v místní části Nová Ves upravit ke kulturním a společenským účelům. Objekt jí patří desítky let a je odsvěcený.