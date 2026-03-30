Vedení Pardubic vysadilo strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy

Členové vedení Pardubic dnes vysadili památeční strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy. K jeho kořenům zakopali láhev s pozdravem budoucím generacím podepsaným třemi generacemi dostihové rodiny Váňových. Letošní sezona začne 18. dubna.
"Pardubické závodiště je místem s pevně zakořeněnou tradicí, historií a atmosférou, kterou nikde jinde nenajdete. Je to prostor, kde každý může najít svou vlastní cestu a získat cenné zkušenosti," stojí mimo jiné ve vzkazu uloženém v láhvi.
Podle ředitele Dostihového spolku Jaroslava Müllera začíná příprava závodiště na další sezonu vlastně hned po ukončení tě předchozí. Dostihovou dráhu je třeba připravit na zimní období, je nutné uzavřít smlouvy či sestavit propozice dostihových dnů. Na jaře se dráha pískuje a zavlažuje, začínají se stříhat živé ploty. Letos v létě by také mělo být otevřeno opravené kolbiště.
Letos bude deset dostihových dnů včetně 136. Velké pardubické. která se poběží 11. října. Změnou je proměna klasických steeplechase dostihů, které byly dlouhodobě málo obsazené, na proutěné překážky. Dostihový spolek Pardubice zvyšuje pro letošní sezonu výhry. V propozicích je vypsáno 77 dostihů - rovinových, přes proutěné překážky a především krosových, které jsou pro pardubické závodiště nejtradičnější. Celkové prize money (odměny za umístění) překračují 18,5 milionu korun, dotace Velké pardubické zůstává ve výši pěti milionů korun. Cena Labe a červnový Pohár Slavia pojišťovny, druhá kvalifikace na 136. Velkou pardubickou, se poběží o milion korun.
Pardubická parforsní společnost uspořádala první dostihový mítink roku 1842, na jeho programu byly dostihy rovinové i překážkové. Uváděna byla jména jako hrabě Calm-Gallas, kníže František Lichtenštejn, hrabě Rudolf Kinský či Móric Sandor. Až o 14 let později rozhodla městská rada o využití pastvin a lesíka u nedaleké vesničky Popkovice ke zřízení závodiště, rok 1856 je považován za oficiální rok zrodu dostihového závodiště v Pardubicích. Původně mělo podstatně větší rozlohu než současných 56 hektarů, běhalo se i za dnešním tribunami, kde byl i známý Poplerův skok.