Do největšího proutěného koše si klidně i lehnete, řemeslník ho pletl dva týdny

Největší pletený proutěný koš v republice není žádné tintítko. Na šířku měří tři metry, do hloubky má 225 centimetrů a jeho ucha sahají do výšky 185 centimetrů. Rekordní kousek vytvořil zkušený košíkář Tomáš Moravec, který byl u toho, když komisař dnes nový český rekord potvrdil.

„Ani jsem vlastně nevěděl, že se jedná o rekord, takže mě to překvapilo a jsem za to samozřejmě rád,“ řekl Moravec.

S nápadem na vytvoření obřího koše přišel poté, co ho oslovil magistrát, zda by nepomohl s velikonoční výzdobou města.

„Použil jsem proutí, které se používá přímo na košíky. Je to odrůda mandlovka, což je košíkářská vrba. Pruty byly dlouhé zhruba dva metry, některé i přes, a šířka proutí přibližně dva centimetry. Vpředu jsem použil speciální proutí, které se loupe na jaře čerstvé a dají se z něj potom dělat krásné dekorativní věci. Začal jsem na něm makat v úterý před dvěma týdny a ještě toto pondělí jsem ho dokončoval,“ dodal Tomáš Moravec.

Symbolický rekord je zároveň poctou k tradičnímu řemeslu, ale také připomenutím jeho významu v dnešní době. Koš bude sloužit jako velikonoční výzdoba města a zároveň jako tématický fotokoutek, do kterého si mohou lidé vlézt a vyfotit se. Právě tato možnost je jedním z důvodů, proč byl koš vyhotoven bez dna. Dalším jsou vajíčka, která bylo nutné ukotvit do země.

„Pomohla mi kolegyně a už nyní se nabídky na další spolupráce hrnou. Jsem rád, že je o řemeslo zájem,“ dodal košíkář, který původně vystudoval IT obor, ale vždy ho víc přitahovala práce rukama.

„Táhlo mě to tolik, že jsem se nakonec vyučil u mistra Petra Krále a začal se tomu věnovat naplno. Věnuji se košíkařině už několik let, vídal jsem tohle řemeslo už jako dítě u svého dědy, ale zhruba rok a půl to mám jako obživu,“ dodal Moravec.

Kromě velkého koše vyrobil tři velké pletené zajíce, kteří jsou symbolem Velikonoc stejně jako košík či vejce.