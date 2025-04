Půlmaraton přivře půl Pardubic, odpoledne nadělá potíže i fotbal. Přijede Sparta

Jednoduchá rada: Koho nezajímá fotbal nebo atletika, neměl by v sobotu v Pardubicích vůbec být. Nebo by se minimálně neměl pokoušet po nich jezdit autem. Od samého rána dopravu silně omezí doprovodné závody Vinařského půlmaratonu. A k tomu se v 16 hodin přidá fotbalový šlágr FK Pardubice proti Spartě Praha, CFIG Arena už zahlásila vyprodáno.

Program Vinařského půlmaratonu 2025 9:00 – Zahájení u divadla

9:15 – Lidový běh Vaňka Vaňhy

9:30 – Atletika pro děti s ČAS na Komenského náměstí

10:15 – Start parazávodu

10:20 – Vyhlášení osmi nejpočetnějších škol – Pernštýnské náměstí

10:30 – Start závodu koloběžek

12:15 – Start Kiekert desítky

14:00 – Start Pardubického vinařského půlmaratonu

16:00 – Vyhlášení Pardubického vinařského půlmaratonu a MČR veteránů

„Z pohledu městské policie se jedná o nejnáročnější dny za hodně dlouhou dobu. Musíme ještě připočítat, že ve čtvrtek a v pátek se hrají finálové zápasy hokejové extraligy. Nebude snadné zajistit všechny akce, ale určitě to zvládneme. Třeba dohled nad fanoušky Sparty téměř zcela převezme Policie České republiky,“ uvedl za pardubickou městskou policii Vladimír Škoda.

Pravda je, že jeho kolegové budou mít od rána dost a dost práce přímo v ulicích. Kvůli opravě Wonkova mostu se musela výrazně změnit trasa půlmaratonu, bude se klikatit vlastně po celém širším centru města, a to včetně dopravních tepen, kterými jsou ulice Jana Palacha, S. K. Neumanna, Sukova třída nebo Masarykovo náměstí.

„Trasu jsem tvořila asi natřikrát. Bylo to hodně náročné, trvalo to dlouho, ale nakonec jsme to snad poskládali ideálně,“ uvedla za pořadatele Míla Kalinová.

Ta stejně jako zástupci radnice nebo městské policie prosí lidi, aby pokud možno v sobotu přes den nejezdili do centra autem. „Samozřejmě naši lidé budou stát na křižovatkách, bude umožněn vjezd a výjezd ze všech ulic. Ale nemusí to být hned. Musíme dbát na bezpečnost závodníků. Prosil bych lidi o to, aby používali zdravý rozum,“ uvedl strážník Škoda.

Problémy bude mít samozřejmě i městská hromadná doprava, která bude jezdit s citelným omezením. Nicméně například ulicí 17. listopadu bude po jedné straně jezdit, na druhé pak bude trasa hlavního závodu, který bude mít cíl tradičně na Pernštýnském náměstí.

„O to jsme přijít nechtěli, to k našemu závodu patří. Byť nebylo snadné trať postavit tak, aby měla oněch potřebných 21 kilometrů a zároveň končila právě u Zelené brány. K ní se však kvůli její opravě dostanou běžci z opačné strany, než jsou zvyklí,“ uvedla Kalinová a dodala, že všechny dostupné informace jsou na webu vinařského půlmaratonu nebo dopravního podniku.

Nicméně i přes potíže s dopravou pořadatelé akce, která se v centru krajského města koná už od roku 2007, věří, že si ji lidé užijí. „Má být pěkné počasí, jsme připraveni. Myslím, že to bude hezké. Jde nám hlavně o to, abychom k atletice a sportu jako takovému dovedli co nejvíce mladých lidí. To je náš základní cíl,“ uvedl hlavní organizátor akce Oldřich Bujnoch, který se stará o všechny oficiální účastníky běhu. „Máme připraveno 3 500 lahví vína a další dárky. Budeme se o atlety starat jako každý rok,“ dodal.

Ambasadorkou akce je už roky česká atletická legenda Jarmila Kratochvílová. „Hodně se vše za ty roky posunulo dopředu. Dnes je půlmaraton monstrakcí, která už neodmyslitelně patří k Pardubicím,“ řekla světová rekordmanka.