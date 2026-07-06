Velká města v Pardubickém kraji v poslední letech rezignovala na stavbu bytů

Velká města v Pardubickém kraji v končícím volebním období rezignovala na vlastní bytovou výstavbu, zjistila ČTK. Nepodporovala ani stavbu družstevních bytů, vše přenechala developerům nebo jednotlivým stavebníkům. Pouze Svitavy rozšířily svůj bytový fond koupí dvou bytů. Ve všech městech je po bytech velká poptávka a také jejich ceny jsou vysoké.
Pardubice v současnosti vlastní 2037 bytů, z toho je 446 bytů zvláštního určení určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Nejedná se ale o byty v sociálních zařízeních. Část je také určena pro sociální bydlení, v současnosti má město 387 platných nájemních smluv v tomto režimu. V letech 2022 až 2024 Pardubice prodaly formou veřejné dobrovolné dražby osm bytů. "Zájem o dražené byty je dlouhodobě vysoký, přičemž počet zájemců se odvíjí zejména od technického stavu konkrétní nemovitosti," uvedl vedoucí tiskového oddělení Matyáš Strnad.
Pardubice v současném volebním období neprodaly žádné pozemky určené pro individuální bytovou výstavbu ani nepřipravily či nezasíťovaly nové parcely k tomuto účelu. Prodeje stavebních pozemků v minulosti zajišťovala například Nadace města Pardubic.
Magistrát letos prostřednictvím Rozvojového fondu Pardubice začne projektovat městské nájemní a družstevní byty. Vybral místo v ulici K Polabinám, kde by měly vzniknout desítky bytů. Na projekty zastupitelé schválili 20,5 milionu korun. Ve městě ale dosud budují byty soukromí investoři, například ve čtvrti Nová Tesla. Velký developerský projekt se připravuje v areálu bývalého podniku Kávoviny, bývalé Mototechny a v dřívější vojenské oblasti u ulice S. K. Neumanna. Další mají vzniknout místo bývalých potravin U Kostelíčka, na místě uzavřeného pivovaru a na Nové Cihelně.
Ani Chrudim nepostavila v současném volebním období žádný městský byt, koupila ale dva bezbariérové. Celkem vlastní 454 bytů, z toho je 85 bytů zvláštního určení ve třech domech s pečovatelskou službou. Dalších 12 bytů je v Komunitním domě. Městu také patří Dům na půl cesty s 15 byty a městská ubytovna s 16, v jejímž přízemí je navíc noclehárna. Radnice ani neprodala nebo nepřipravila pozemky pro individuální bytovou výstavbu. V končícím volebním období stavěli a stavějí byty developeři, jde asi o 340 bytů. Stavba dalších podobných projektů je v různých fázích vývoje, uvedl vedoucí chrudimského odboru správy majetku Milan Havelka.
Svitavy vlastní nebo spoluvlastní 517 bytů, z toho 484 je výhradním majetkem města a 33 spoluvlastní s bytovým družstvem. V domě zvláštního určení je 113 bytů, 15 bytů v komunitním domě seniorů a zbývajících 356 bytů je určeno pro běžné bydlení. Ani Svitavy pozemky k výstavbě bytů neprodaly či nezasíťovaly. Ve městě jsou aktivní developeři, kteří postavili desítky bytů. Velký projekt začal také v jihovýchodní části obytného území Vějíř, kde je naplánována stavba pěti bytových domů se 172 byty. Další plánovaná bytová výstavba je v oblasti Stará kolonie.
Ústí nad Orlicí vlastní celkem 502 bytů, z toho 235 bytů je zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou. Město dokončilo infrastrukturu v oblasti Nová Dukla, připravilo 23 stavebních pozemků pro rodinné domy. V místě počítá také s výstavbou bytových domů. Developeři v posledních letech postavili 100 bytů v domech v ulicích Kladská, M. J. Kociána, Zahradní a Bratří Kovářů. V oblasti Štěpnice Kladská je v současné době rozestavěno asi 50 bytů, uvedl mluvčí města Milan Palán. Asi 35 bytů vznikne v části administrativní budovy bývalé továrny Perla 01.