Nové kolbiště i pohár pro vítěze. Závodiště v Pardubicích představilo novinky

Kryštof Ženatý
  12:22
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Slavností otevření nového kolbiště na závodišti v Pardubicích. (7. září 2026)

Slavností otevření nového kolbiště na závodišti v Pardubicích. (7. září 2026) | foto: Petr Šedivý

Nový pohár pro vítěze představil Karel Waisser (vlevo) a Jaroslav Müller...
Otevření modernizovaného jezdeckého kolbiště na dostihovém závodišti v...
Otevření modernizovaného jezdeckého kolbiště na dostihovém závodišti v...
Nový pohár pro vítěze. (7. září 2026)
20 fotografií
Ta největší akce v podobě 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou je v plánu za měsíc. Ale dostihové závodiště Pardubice hlásí novinky už nyní. Tou největší je otevření nového kolbiště, které rozšíří možnosti využití závodiště pro jezdecký sport, tréninky i pořádání soutěží. Při slavnostním otevření mu v pondělí požehnal kněz Zbigniew Czendlik.

Nové kolbiště vzniklo na místě původní sportovní plochy, která svými parametry a stavem přestávala odpovídat jednadvacátému století. Projekt proto zahrnoval nejen položení nového povrchu, ale také kompletní přestavbu a vybudování nových technologií, zavlažovacího systému a osvětlení.

Nový pohár pro vítěze představil Karel Waisser (vlevo) a Jaroslav Müller (vpravo). (7. září 2026)
Otevření modernizovaného jezdeckého kolbiště na dostihovém závodišti v Pardubicích. (7. září 2026)
Otevření modernizovaného jezdeckého kolbiště na dostihovém závodišti v Pardubicích. (7. září 2026)
Slavností otevření nového kolbiště na závodišti v Pardubicích. (7. září 2026)
Nový pohár pro vítěze. (7. září 2026)
20 fotografií

Součástí modernizace byla rovněž oprava tribun. „Pardubické závodiště má dlouhou tradici a dostihy zůstávají jeho hlavní náplní. Zároveň ale chceme, abychom mohli areál využívat po celý rok a aby v něm své trvalé místo měly i další jezdecké disciplíny,“ uvedl ředitel Dostihového závodiště Jaroslav Müller.

Kolbiště k tomu vytváří potřebné podmínky a umožní vrátit do Pardubic jezdecké soutěže na nejvyšší úrovni. „Závodiště navíc nabízí unikátní polohu v rámci České republiky a také zázemí s velkou kapacitou stájí, které rovněž procházejí postupnou modernizací. Máme dostatek parkovacích ploch i další komfort pro návštěvníky,“ připomněl Müller.

Investorem akce za přibližně 51,5 milionu korun bylo město Pardubice. „Závodiště je jedním ze symbolů našeho města a jsem rád, že mu touto investicí dáváme nový impuls. Moderní kolbiště otevírá prostor pro další jezdecké disciplíny, významné sportovní akce i další využití areálu. Částku, kterou město vynaložilo, vnímám jako důležitý krok do rozvoje skvělého místa, které má před sebou navíc velkou budoucnost,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

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Pro přítomné mohl být až dojemným bodem programu krátký film, který připomněl historii Pardubického závodiště od jeho prvopočátků v roce 1856 až po současnost. Primátor Pardubic Jan Nadrchal si společně se svými náměstky rozbalil překvapení ve formě nového skoku, který si pro město připravilo závodiště s dodavatelskou firmou skoků Kubias.

V první části programu mohli diváci vidět parkurové skákání, drezuru, voltiž či disciplínu working equitation. Představil se i jízdní oddíl Městské policie Pardubice, který ukázal výcvik policejních koní.

Plocha patří svými rozměry k největším v České republice. Součástí kolbiště je i systém spodního zavlažování, který umožňuje regulovat vlhkost a vlastnosti povrchu podle aktuálních podmínek. Řešení zároveň omezuje spotřebu vody a přispívá k šetrnějšímu provozu areálu. Nové osvětlení umožní využívat kolbiště také ve večerních hodinách.

Inspirace kyticí

Pořadatelé Velké pardubické jen pár dní před otevřením kolbiště představili nový pohár pro vítěze slavného dostihu. Jeho autorem je přední sklářský designér Lukáš Jabůrek.

Nový pohár pro vítěze. (7. září 2026)

„Velká pardubická v sobě přirozeně spojuje sport, tradici i společenskou eleganci. Chtěli jsme, aby tuto energii odrážela i nová trofej, s výrazným českým rukopisem a respektem k tradici, ale zároveň s pohledem do současnosti,“ uvedl Karel Waisser, generální ředitel Slavia pojišťovny.

Pohár je inspirován slavnostní kyticí, která symbolizuje okamžik předávání vítězné trofeje. Pracuje s vrstveným sklem, ručně broušenými hranami i oblouky a vlnitými liniemi připomínajícími překážky a náročnost slavného dostihu. „Chtěl jsem spojit eleganci a krásu s energií, rychlostí a silou, které jsou pro Velkou pardubickou charakteristické. Pohár má připomínat výjimečnost okamžiku,“ popsal novou trofej designér Lukáš Jabůrek.

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Výrobu trofeje zajistila sklárna Ajeto v Lindavě, navazující na umělecký odkaz svého spoluzakladatele Bořka Šípka. „U takového návrhu rozhoduje nejen jeho podoba, ale také precizní práce při výrobě. U vrstveného skla je důležité přesně převést představu autora do výsledného objektu,“ řekl ředitel sklárny David Ševčík.

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