Kolem 900 lidí přišlo v sobotu a dnes do skanzenu Veselý Kopec na Chrudimsku na víkendový program Vánoce na Veselém Kopci. Tradiční akce pokračuje celý příští týden a vyvrcholí v neděli 6. prosince vánočním jarmarkem za účasti desítek lidových řemeslníků. ČTK to řekla Ilona Vojancová z Muzea v přírodě Vysočina, které skanzen spravuje.
"Skanzen je pod sněhem a je umrzlo, což bylo v posledních letech spíše výjimečné. Vánoční nálada je dokonalá, děti chodí se sáňkami," řekla Vojancová. Skanzen ve vánočně vyzdobených roubenkách přibližuje způsoby oslav vánočních svátků v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Ukazuje vývoj zdobení interiérů, obyčeje Štědrého večera a způsoby obdarovávání. Návštěvníci se například dozví, jak důležité bylo o vánočních svátcích červené jablíčko, nebo jaké a zda vůbec dostávaly děti vánoční dárky.
Každý den budou moci návštěvníci sledovat ukázky výroby vánočních předmětů, například malování skleněných ozdob, výrobu ozdob ze skleněných perliček, pletení ozdob ze slámy nebo pečení perníků z dřevěných forem. Na statku z Mokré Lhoty je strom, na kterém mohou lidé nechat lístky s vánočním přáním. Děti i dospělí se mohou zastavit v některé z připravených dílniček a vyrobit si něco na památku.
V sobotu 5. prosince bude na Veselém Kopci při obchůzce nadělovat Mikuláš se svým doprovodem. Poslední den vánočního programu bude 6. prosince tradičně patřit jarmarku. K dostání budou výrobky z keramiky, vánoční ozdoby a dekorace, tradiční hračky, výrobky ze dřeva či přírodní kosmetika. Program oživí vystoupení Staročeských koledníků z Plzně a v areálu bude občerstvení, káva i horká medovina.
Vstup na adventní jarmark bude letos zdarma. A to díky letošnímu rozhodnutí ministerstva kultury zavést ve státem zřizovaných muzeích a galeriích každou první neděli v měsíci volný vstup. V minulosti skanzen na vstupném na jarmark utržil přes půl milionu korun. Skanzen dříve uvedl, že doufá v kompenzaci od zřizovatele za výpadek příjmů. Volné vstupy začaly letos v září.
Skanzen Veselý Kopec je otevřený veřejnosti od roku 1972. Sdružuje stavby, které tam byly přeneseny z oblasti nazývané České Horácko. Roubenky ukazují, jak bydleli a hospodařili drobní zemědělci od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Loni Muzeum v přírodě Vysočina navštívilo 66.949 lidí.