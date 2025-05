Skanzen na Veselém Kopci bude konečně hotov. Přibude poslední stodola

Už to bude téměř 60 let, co Luděk Štěpán z pozice okresního konzervátora památkové péče vypracoval prvotní návrh na vybudování expozice lidových staveb v obci Vysočina na Veselém Kopci nedaleko Hlinska. Někdejšímu zakladateli Veselého Kopce by se letos splnil sen.

Muzeu pod širým nebem se podaří jeho původní koncepci naplnit. Posledním objektem, který se stane součástí usedlosti z Mokré Lhoty, bude roubená stodola z Boru u Skutče.

S transferem objektů mají na Veselém Kopci dlouholeté zkušenosti. Základ budoucího skanzenu byl položen v roce 1972, kdy první návštěvníci Veselého Kopce mohli nakouknout do původní usedlosti Pilných č. p. 4 s provizorní expozicí zaměřenou na domácké tkalcovství.

Záchrana objektů lidového stavitelství začala až o rok později transferem pazderny z Pasek u Všeradova a sušárny ovoce ze Stříteže, u kterých si Luděk Štěpán s dobrovolníky vyzkoušel, jak vůbec takové stavby přenést.

Až poté se mohli pustit do rekonstrukcí mnohem náročnějších staveb, jakou byla například unikátní čtrnáctiboká polygonální stodola ze Sádku u Poličky, která je dominantou celého muzea. Letos ke zhruba třicítce větších i menších staveb přibude roubená stodola ze Skutečska.

Když v polovině 90. let začaly práce na záchraně statku z Mokré Lhoty u Nových Hradů, který by na Veselém Kopci zastupoval lidovou architekturu z první poloviny 20. století, k přesunu stodoly u statku už nedošlo. Muzejníci s jejím pozdějším doplněním však počítali. Před pár lety plán znovu ožil.

„Na základě doporučení vědecké rady jsme zvažovali dvě varianty. Kromě pilířové stodoly jsme dostali tip a později i nabídku na jednu velmi zajímavou roubenou stodolu z Boru u Skutče. Stodolu jsme získali už před třemi lety, ale než se podařilo získat finanční prostředky, tak po dohodě s původním majitelem zůstávala stát na svém původním místě,“ řekla ředitelka muzea Magda Křivanová.

Transfer mají na starosti odborníci

Zatímco v 70. letech měl k sobě zakladatel muzea Luděk Štěpán staré zkušené řemeslníky, kteří přesně věděli, jakým způsobem k rekonstrukci objektů přistupovat, dnes je celý transfer v režii odborné firmy.

„Stejně jako tehdy se celá stavba musela zadokumentovat, jednotlivé rozebírané prvky očíslovat a zakreslit, aby se podle toho dala transferovaná stavba na novém místě znovu sestavit. Velký rozdíl je v tom, že když se muzeum zakládalo, tak byla k dispozici generace zkušených vyučených tesařů a truhlářů, kteří nepoužívali žádné elektrické hoblíky, ale všechno dělali ručně. Byla to pro ně rutina. Byla to obrovská empirie, kterou ti lidé měli, což bohužel v současné době standardní není,“ dodala Křivanová.

Návštěvníci Veselého Kopce už dnes mohou vidět, kde nová stodola s atypickou podstávkovou konstrukcí bude stát. Loni po detailnějším zaměření začalo rozebírání stodoly. Na políčko za statkem jsou tak dnes už převezeny očíslované kamenné prvky, které budou tvořit základ a podezdívku stodoly.

„Podařila se zachovat zhruba polovina původní krytiny, což jsou signované tašky z cihelny ve Vysokém Mýtě. Celá dřevěná konstrukce se v tuto chvíli nachází v Brněnci, kam firma do velké průmyslové haly soustředila veškeré rozebrané prvky. Byly roztříděny na ty, které jsou použitelné v tom stavu, jak byly převezeny, a tradiční formou ručního opracování jsou vyráběny identické prvky, jejichž originály nelze použít,“ vysvětlila Křivanová a dodala, že objekt vyroste na posledním volném pozemku.

Firma začne prvky roubené konstrukce převážet na Veselý Kopec, jakmile bude stálejší počasí. Poté budou mít i samotní návštěvníci možnost vidět, jak se taková stavba opět sestavuje. V příští návštěvnické sezoně ve stodole vznikne expozice věnovaná zemědělství. Náklady na celou operaci dosáhnou sedmi milionů korun.