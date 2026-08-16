Vesnicí roku v Pardubickém kraji je Vraclav, získala odměnu 2,25 mil.Kč

Vítězem krajského kola 30. ročníku soutěže Vesnice roku 2026 v Pardubickém kraji se dnes stala Vraclav na Orlickoústecku. Obec získala Zlatou stuhu a finanční odměnu 2,25 milionu korun. V krajském kole soutěžilo 23 obcí, uvedl kraj v tiskové zprávě.
Porota ve Vraclavi ocenila dlouhodobý rozvoj obce, zapojování obyvatel, péči o historické dědictví a krajinu a také spolkový život. V obci se během roku konají kulturní, sportovní a společenské akce. Vraclav provozuje mateřskou a základní školu a má také zázemí pro dětské skupiny a sociální bydlení.
"Vraclav ukazuje, že péče o historické dědictví, krajinu a veřejný prostor může jít ruku v ruce s podporou rodin, komunitního života a moderním rozvojem obce," uvedl hejtman Martin Netolický (3PK).
Vraclav získala od Pardubického kraje milion korun a dalších 1,25 milionu korun od ministerstva pro místní rozvoj. Postupuje do celostátního kola soutěže. Do letošního ročníku soutěže se v celé republice přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Soutěž Vesnice roku vznikla v roce 1995 jako součást Programu obnovy venkova.
Novou Cenu hejtmana získaly Staré Ždánice na Pardubicku. Obec dostane 500.000 korun. "Chtěli jsme tímto oceněním vyzdvihnout obec, která možná nemusí být vítězem jednotlivé kategorie, ale její dlouhodobá práce je mimořádně významná a zaslouží si pozornost," řekl Netolický.
Bílou stuhu za práci s mládeží a podporu rodiny získal Jeníkov na Chrudimsku. Modrou stuhu za společenský život a inovace obdrželo Městečko Trnávka na Svitavsku. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získal Bohuňov na Svitavsku a zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu a životní prostředí Biskupice na Svitavsku.
Další obce dostaly ocenění za jednotlivé projekty, Městečko Trnávka na Svitavsku za knihovnu, Radiměř na Svitavsku za komunitní a kulturní centrum a Břehy na Pardubicku za energetický management. Diplom za strategické řízení obce získal Prosetín na Chrudimsku a za rozvoj partnerství mezi obcí a podnikatelským sektorem Kunčina na Svitavsku.