Po úderu blesku spadl list vrtule větrné elektrárny, obec viní servisní firmu

Radek Latislav
  10:32
Za pád listu větrné elektrárny, který se loni v srpnu v obci Karle na Svitavsku zřítil po zásahu bleskem, může nedostatečný servis. Tvrdí to vedení obce, které elektrárna patří. Radnice s dosavadním servisním dodavatelem ukončí spolupráci a zvažuje další právní kroky. Firma však jakékoliv nařčení z pochybení odmítá.

Větrnou elektrárnu o výkonu 1,5 MW servisuje společnost Wind Servis CZ patřící do holdingu firem S&M, který stroj spolu s dalšími dvěma v roce 2009 postavil.

Větrník na Ostrém Kameni do rozpočtu obce bez započtení režijních nákladů přinášel ročně zhruba pět milionů korun. Ovšem jen do loňského srpna, kdy po destrukci jedné z lopatek došlo k jejímu pádu na zem. Odborníci uváděli, že s největší pravděpodobností může za nehodu úder blesku, který list rozlomil.

U obce Karle na Svitavsku se zřítila část vrtule u větrné elektrárny. (19. srpna 2025)
U obce Karle na Svitavsku se zřítila část vrtule u větrné elektrárny. (19. srpna 2025)
U obce Karle na Svitavsku se zřítila část vrtule u větrné elektrárny. (19. srpna 2025)
Větrníky u Svitav stojí. Kvůli destrukci jedné z vrtulí. (8.října 2025)
33 fotografií

Teď obec na základě odborného posouzení dospěla k závěru, že nehodě předcházel nedostatečný servis, který neodpovídal plně smluvním a technickým požadavkům.

„Na základě odborného posudku, který byl pro obec zpracován před měsícem Asociací strojních inženýrů, a dalších navazujících zjištění dospěla obec k závěru, že havárii předcházelo nedostatečné servisní zajištění větrné elektrárny ze strany společnosti Wind Servis CZ,“ napsal v písemném vyjádření starosta obce Petr Nevrkla.

Obec tak ukončí spolupráci nejen s dosavadním servisním dodavatelem, ale i s holdingovou společností, která obci nabídla opravu zařízení.

Ředitel společnosti S&M Martin Hofman se o výpovědi smlouvy ze strany obce a nařčení, že za pádem stojí špatný servis, dozvěděl od redaktora iDNES.cz.

„Nařčení naší společnosti, že za havárii stojí nedostatečné servisní zajištění větrné elektrárny ze strany společnosti Wind Servis CZ, se dle mého přesvědčení rozhodně nezakládá na pravdě, jelikož zařízení mělo průběžný servis a jednou ročně pravidelnou a řádnou údržbu. Výsledky údržby i servisu samozřejmě obdržela a odsouhlasila obec, a to po celou dobu patnácti let. V průběhu trvání smluvního vztahu jsme obci nabízeli provádění dalších možných servisních prací na elektrárně, obec to však neakceptovala,“ sdělil Hofman s tím, že se bude společnost bránit a celou věc projedná s právníky.

Podle něj obec měla a má povinnost spravovat majetek včetně elektrárny s řádnou péčí. „Pokud se tak nedělo, jde o porušení povinností na straně obce jakožto vlastníka zařízení, nikoli jiných osob, které na něm prováděly úkony způsobem a v rozsahu, jak s nimi obec Karle sjednala,“ dodal Hofman.

Podrobné technické zprávy a posudky nechce obec zveřejňovat. Dokumenty podle Nevrkly obsahují obchodně citlivé informace a mohou být součástí případných právních kroků.

„Obec je povinna postupovat tak, aby neohrozila své právní postavení ani průběh možných řízení,“ dodal starosta.

Oprava prodloužila větrné elektrárně na Svitavsku život, jeřáb snesl celou vrtuli

Co bude s poškozenou větrnou elektrárnou dál, stále není jasné. Karle sice obdržela novou servisní nabídku, která je z pohledu obce odborně i ekonomicky výhodnější, o osudu větrníku však rozhodnuto není.

Výrobce DeWind již na trhu několik let nepůsobí, což výrazně omezuje dostupnost specializovaných kapacit. Česká společnost pro větrnou energii pomohla obci zajistit specializované experty ze zahraničí, kteří mají zkušenosti i se staršími typy větrných elektráren.

„V současnosti má obec k dispozici novou nabídku na komplexní kontrolu technického stavu větrné elektrárny včetně ověření kompatibility lopatek pro případnou výměnu. Odborníci proto v nejbližší době provedou detailní fyzickou kontrolu zařízení. Následně bude zadáno ekonomické vyhodnocení dalšího provozu, na jehož základě obec rozhodne, zda si elektrárnu ponechá, nebo zváží její prodej,“ dodal starosta obce s tím, že obec již jednu nabídku na možné odkoupení zařízení obdržela.

Vyjádření obec rozeslala pár dnů poté, co byla dokončena výměna listů na zbylých dvou elektrárnách. Nabídku na výměnu listů od společnosti S&M obec odmítla.

„Považuji to celé za neseriózní jednání za účelem naší společnosti ublížit a svést vinu na někoho jiného, aby starosta měl důvod sám sebe uhájit před kritikou občanů Ostrý Kámen a Karle - proč nedošlo i k opravě listů na elektrárně ve vlastnictví obce. Starosta obce se rozhodně nechová jako řádný hospodář. Náklady na tuto opravu mohly být markantně poníženy rozdělením nákladů spojených s montáží a demontáží listů. Aktuální postoj vedení obce není ničím jiným, než pokusem rozptýlit pozornost jinam a svalit vinu za případně zanedbanou péči na jiné osoby, než jsou oni sami,“ vidí pravý důvod za obviněním ředitel společnosti S&M, podle něhož je větrná elektrárna vlivem odstávky ve ztrátě asi 4 milionů korun.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji zůstávají i přes oblevu dobré

ilustrační snímek

Podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji zůstávají i přes aktuální oblevu dobré. Lidí však do zimních středisek kvůli deštivému počasí nejezdí mnoho. Vlekaři...

5. února 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Odborníci upozorňují na možné negativní vlivy výměny veřejného osvětlení v Praze

ilustrační snímek

Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) i dalších institucí upozorňují na možné negativní zdravotní a ekologické dopady výměny veřejného osvětlení...

5. února 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádají revizi povolenek, podpořil je Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestačním mítinku na podporu evropského průmyslu a ochranu...

5. února 2026  10:12,  aktualizováno  12:45

Ve Vrábči lidem cinkalo nádobí, zemětřesení zažili v obci poprvé

Přístroje zaznamenaly ve Vrábči slabé zemětřesení.

Obec Vrábče na Českobudějovicku zasáhlo v úterý ráno slabé zemětřesení o síle 1,2 stupně. V této lokalitě bylo zaznamenané úplně poprvé, uvedli odborníci z Masarykovy univerzity v Brně. Někteří...

5. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nové parkovací automaty do léta nebudou, Liberec zrušil soutěž na dodavatele

Jedno z parkovišť v Liberci

Výměna zastaralých parkovacích automatů za moderní, které umožňuji i bezhotovostní platby, bude mít v Liberci minimálně několikaměsíční zpoždění. Původně ji chtělo vedení města zvládnout do letošního...

5. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Praha, Štvanice

Praha, Štvanice

Geotechnickým průzkum u Hlávkova mostu

vydáno 5. února 2026  12:35

Drifter poškodil letiště v Českém ráji. Mohl ohrozit piloty, zní z rogalo klubu

Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti....

Vzletovou a přistávací dráhu letiště ve Všeni na Turnovsku poškodil koncem ledna neznámý řidič. V zasněženém areálu na ní v noci testoval své řidičské dovednosti a limity vozu. Hledá ho policie.

5. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Na D1 padly za jediný měsíc čtyři mosty. Podívejte se, jak je drapáky rozkousaly

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)

Demolice mostů byly v lednu výraznou součástí prací na náročné přestavbě křižovatky D1 a D2 a s ní souvisejícím rozšiřování dálnice na jihu Brna. Během jediného měsíce stavbaři zdemolovali čtyři...

5. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Požár střechy domu na Břeclavsku způsobil předběžně škodu 3,5 milionu Kč

ilustrační snímek

Noční požár střechy domu v Bavorech na Břeclavsku způsobil podle předběžného odhadu škodu 3,5 milionu korun. Při zásahu se lehce zranil jeden dobrovolný hasič....

5. února 2026  10:53,  aktualizováno  10:53

Festival Academia film Olomouc se letos zaměří na hledání společného dialogu

ilustrační snímek

Na společnou řeč a porozumění se od 28. dubna do 3. května zaměří festival vědeckého filmu Academia film Olomouc (AFO). Na téma letošního ročníku se zaměří i...

5. února 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Vysočině jsou v provozu lyžařské sjezdovky, přírodní sníh pro běžkaře mizí

ilustrační snímek

Na Vysočině se díky zásobám technického sněhu stále lyžuje na 12 sjezdovkách. Přírodní sníh pro běžkaře ale kvůli teplotám mírně nad nulou mizí. Stopy se ještě...

5. února 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Hráči Davis Cupu se těší na fanoušky, v Jihlavě bylo vyprodáno za pár hodin

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Když se ve středu 17. prosince začaly prodávat vstupenky na první kvalifikační zápas Davis Cupu v Jihlavě, mizely doslova před očima. Už po pár hodinách server hlásil: vyprodáno. Víkendová premiéra...

5. února 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.