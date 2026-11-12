Podobné manévry obec nad Vendolským kopcem na dohled od Svitav zažila naposledy v roce 2009, kdy němečtí specialisté větrnou elektrárnu stavěli. Teď se stejní technici na místo činu vrátili, aby ji po loňské havárii znovu zprovoznili.
Na technicky náročný zásah zahrnující mimo jiné nasazení těžké jeřábové techniky, přepravu repasovaných listů a dalších dílů ze zahraničí se ve středu přijel osobně podívat starosta obce Petr Nevrkla.
„Měli jsme na výběr. Buď elektrárnu pod cenou za pět milionů prodat, nebo se vydat na náročnou cestu její opravy s tím, že nám bude kolem pěti milionů korun ročně vydělávat,“ říká starosta obce.
Dívá se při tom na autojeřáb, který v šedesátimetrové výšce manipuluje s obřím rotorem. Technici ho před chvílí po uvolnění desítek masivních šroubů oddělili od gondoly.
Výměna rotoru se třemi listy patří k nejnáročnějším částem opravy. Z větrné elektrárny je ho potřeba demontovat celý. Každá z lopatek měří přibližně 30 metrů a váží zhruba pět tun.
Vítr, který elektrárně běžně pomáhá vyrábět elektřinu, tentokrát technikům práci komplikoval. Poryvy ve středu byly natolik silné, že práce musely být během dne pozastaveny, dokud se vítr trochu neuklidnil. „Dva listy musí být zajištěné lanem, které někdo jistí na zemi. Poryv větru by totiž mohl rotor nekontrolovaně rozpohybovat, což by mohlo vést k nárazu rotoru do jeřábu,“ vysvětluje servisní specialista společnosti Service4Wind Petr Hejtmánek. Taková situace by mohla mít vážné následky nejen pro techniku, ale i pro jeřábníka nebo techniky pohybující se na zemi.
Inspekce odhalila špatný stav dalších lopatek
Vyměněn nebude pouze rozlomený list z loňské havárie. Podrobná inspekce totiž odhalila, že ani zbývající dvě lopatky nejsou v dobrém stavu.
„Při inspekci bylo zjištěno, že i zbývající dva listy mají poškozenou ochrannou vrstvu. Ta je popraskaná, a když je narušený svrchní ochranný nátěr, sklolaminát začne nasávat vlhkost a celý list pak degraduje,“ vysvětluje servisní specialista.
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Oprava větrné elektrárny DeWind o výkonu 1,25 megawattu je rozsáhlejší, než by se mohlo zdát. Kromě všech tří rotorových listů, které jako nadrozměrný náklad dorazily z Německa dnes nad ránem, technici vymění také hlavní hřídel a převodovku.
Všechny díly jsou z vysloužilé elektrárny v Německu, protože nové se sehnat nedají. Před instalací však prošly kompletní repasí. Společnost DeWind ukončila výrobu a sehnat specifické náhradní díly je téměř nadlidský úkol.
Obec nakonec našla vhodnou elektrárnu v Německu, která se měla letos demontovat v rámci takzvaného repoweringu. Při něm starší větrné elektrárny nahrazují modernější a výkonnější stroje.
„Byl to boj. V Evropě se podobně věci nedají prakticky sehnat. Proto se všechno poměrně dost vleklo. Měli jsme štěstí, že v Německu se nacházela identická elektrárna. Byla v provozu a po celou dobu ji servisovala jedna společnost. Měli jsme tak záruku, že o ni bylo 25 let dobře postaráno,“ popsal komplikace spojené s opravou starosta.
Nehodě předcházel nedostatečný servis
Podle Petra Nevrkly větrník v Karli takové štěstí neměl. Obec na základě odborného posouzení dospěla k závěru, že nehodě předcházel nedostatečný servis, který neodpovídal plně smluvním a technickým požadavkům. Přitom těsně po havárii původní podezření směřovalo k úderu blesku.
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„Na základě odborného posudku, který byl pro obec zpracován Asociací strojních inženýrů, a dalších navazujících zjištění dospěla obec k závěru, že havárii předcházelo nedostatečné servisní zajištění větrné elektrárny ze strany společnosti Wind Servis CZ,“ uvedl už dříve Nevrkla. Firma přitom jakékoliv pochybení odmítla. Celá věc tak možná skončí u soudu.
Prioritou obce je především dokončení oprav a opětovné zprovoznění elektrárny. Více než roční odstávka elektrárny znamenala pro obec citelný výpadek příjmů. Ušlý čistý zisk starosta odhaduje na pět milionů korun.
„My jsme si dali nějaké rozmezí na opravu zhruba čtyři až devět, maximálně jedenáct milionů korun. Do toho se vejdeme. Myslím si, že jsme teď aktuálně na šesti a půl milionech,“ říká starosta.
U větrníku ve čtvrtek proběhla oprava převodovky, nové rotorové listy by měli technici instalovat v pátek. Pokud práce půjdou podle plánu, větrná elektrárna by se mohla znovu rozběhnout už během víkendu.
Výměna rotoru se v Karli nekonala poprvé. Podobný zásah na začátku roku probíhal také u zbývajících dvou elektráren.
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8. října 2025