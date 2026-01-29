Oprava prodloužila větrné elektrárně na Svitavsku život, jeřáb snesl celou vrtuli

Radek Latislav
  15:42aktualizováno  15:42
Nejde o žádného drobečka. Na délku má přes 31 metrů a hmotnost kolem pěti tun. Z dálky vypadá jako křídlo letadla. Řeč je o listech větrné elektrárny, které se v tomto týdnu vznáší vzduchem na Ostrém Kameni u Svitav. Začala tam totiž obměna větrných turbín.
Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných...

Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných elektrárnách. | foto: Radek Latislav, MF DNES

Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných...
Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných...
Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných...
Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných...
32 fotografií

„Přes noc jsme jeli z Jevíčka na Ostrý Kámen hodinu a půl. Až na pár demontovaných značek transport probíhal bez problémů. V tunelu na Hřebči jsme jeli prostředkem, abychom někde při průjezdu neškrtli lopatkou,“ řekl ke krátkodobému omezení provozu v tunelu Hřebeč řidič Martin Hladík ze společnosti Hanyš, která zajišťovala nejen transport, ale pomocí dvou velkých jeřábů i instalaci tří velkých lopatek na jednu z turbín.

Nešlo ale o výměnu lopatky, která se loni v srpnu zřítila po zásahu bleskem na zem. Turbína patří obci, která dosud nerozhodla co s ní. „Na základě srpnového incidentu si naše firma nechala udělat revizi listů u zbylých dvou elektráren. Na jednom technici odhalili místo zasažené bleskem,“ ukazuje vedoucí týmu techniků větrných elektráren společnosti S&M Pavel Přichystal na konec sneseného sklolaminátového listu s vylomeným kusem špičky, která je viditelně vypálená od blesku.

U Svitav se zřítila část vrtule z větrné elektrárny. Možná ji zasáhl blesk

Kvůli rozsahu poškození a riziku vnitřního narušení jinak odolného materiálu technici rozhodli listy nevyspravovat na místě, ale provést jejich kompletní výměnu. „Nové listy pro tento typ turbíny se již nevyrábí, sehnali jsme dvě sady kompletně repasovaných listů z Německa. Jsou v podstatě nové a prodlouží životnost elektrárny o dalších dvacet let,“ řekl ředitel společnosti S&M Martin Hofman k větrníku z roku 2009.

Demontovat celou vrtuli a namontovat nové listy trvalo technikům v úterý celý den. Jen uvolnit přes 40 masivních šroubů, které drží každý list k náboji, nebylo vůbec jednoduché. „Uvnitř je hydraulika, která s listy podle směru větru pohybuje. Do některých míst je složité se s hydraulickým nářadím dostat, takže to dá zabrat,“ řekl jeden z techniků.

Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných elektrárnách.
Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných elektrárnách.
Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných elektrárnách.
Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných elektrárnách.
Na Ostrém Kameni nedaleko Svitav začala výměna obřích listů na dvou větrných elektrárnách.
32 fotografií

Náročná operace u jedné turbíny byla naplánovaná na dva dny. Kvůli jiným šroubům náboj s novými listy o celkové váze téměř 30 tun putoval zpátky na věž ve středu ráno. Práce pokračují až do pátku, kdy budou vyměněny také tři listy u poslední elektrárny. „Ta je v soukromých rukou. Sice nemá žádný zásah bleskem, ale její majitel využil naší nabídky a listy si odkoupil,“ dodal Hofman.

Obec váhá, zda má větrník opravit nebo prodat

Větrný park v Karli na Svitavsku tvoří tři turbíny. U větrné elektrárny, která patří obci a do rozpočtu bez započtení režijních nákladů přinášela ročně zhruba pět milionů korun, se před pěti měsíci utrhla lopatka rotoru a zřítila se na zem. Vedení obce o jejím osudu doteď nerozhodla.

„Čekáme na dokončení dalších odborných technických zpráv, které přesně určí příčinu problému a poskytnou nezbytné podklady pro další rozhodování,“ napsal v písemném vyjádření Petr Nevrkla, starosta obce Karle. Situaci komplikuje fakt, že výrobce turbíny dnes už neexistuje.

Větrníky u Svitav stojí. Milionová oprava a krach výrobce komplikují zprovoznění

Podle informací iDNES.cz nabídka společnosti S&M, která stroj o výkonu 1,5 MW v roce 2009 postavila a od jeho postavení ho i servisuje, přišla vedení obce moc drahá. Obec by stála pouze o výměnu poškozeného listu, což podle odborníků není možné.

„I když výrobce skončil, na trhu se dají listy ještě získat. Obci jsme poslali nabídku zahrnující demontáž všech listů a instalaci náhradních. Kvůli speciálnímu vyvážení se musí vyměnit všechny tři,“ řekl ředitel společnosti Martin Hofman a dodal, že nabídka byla kolem pěti milionů korun.

Obec oslovila více dodavatelů a vyžádala si další nabídky na opravu. Pokud by oprava větrné elektrárny vycházela pro obec se zhruba 400 obyvateli moc draze, ve hře je i její prodej.

„Na základě technických a ekonomických podkladů následně zastupitelstvo rozhodne, zda elektrárnu opravit a dále provozovat, nebo ji prodat. Varianta demontáže byla po odborném posouzení vyloučena,“ dodal starosta.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Metropolitní oblasti a aglomerace zakládají společný svazek

29. ledna 2026  16:06

Když oheň v přírodě místo ničení pomáhá. Na Pálavě a v Podyjí oživuje staré byliny

Vypalování jako prostředek obnovy biodiverzity zkouší jihomoravští ochránci...

Ve většině případů je ničení krajiny ohněm nežádoucí jev. Existují však i situace, kdy plameny přírodě prospívají. Takzvané řízené vypalování, které lidé běžně využívali od pravěku až do 18. století,...

29. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Ve Zlíně se lyžuje už sto let. Vášeň pro ski málem stála Tomáše Baťu život

Tomáš Baťa mladší se nadšeně věnoval novým a nebezpečným sportům. Vášeň pro...

Počátkem 20. století se na Moravě objevili první průkopníci lyžování. Jezdilo se, kde se dalo a na čemkoliv to šlo. Jak to bylo ve Zlíně, který tehdy procházel obrovskou proměnou? Jak se za sto let...

29. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Zakladatelka betlémské cesty v Měříně vlastní unikátní sbírku světových betlémů

ilustrační snímek

Zakladatelka betlémské cesty v Měříně na Žďársku Petra Zemánková je největší sběratelkou zahraničních betlémů v Česku. Má jich 156, což je v Česku rekord, jak...

29. ledna 2026  14:26,  aktualizováno  14:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Relaxační zóna znovu oživí centrum Kroměříže v hlavní turistické sezoně

ilustrační snímek

Relaxační zóna znovu oživí centrum Kroměříže v hlavní turistické sezoně. Na Velkém náměstí vytváří zázemí pro místní i návštěvníky města. Dům kultury nyní...

29. ledna 2026  14:24,  aktualizováno  14:24

Národní třída

Národní třída

Historická tramvaj T2R na Národní třídě. Vůz evidenčního čísla 6003 byl vyroben v roce 1958.

vydáno 29. ledna 2026  15:57

Pardubický magistrát otočil. Stovky milionů na provoz arény Dědkovi nedá

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Měsíce jednali pardubičtí radní s majitelem hokejového Dynama Petrem Dědkem o možné provozní dotaci arény, kterou chce miliardář postavit na severovýchodním okraji krajského města. Už v pondělí měli...

29. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Po 30 letech přivezli podvodníka zpět. Byl chycen v roce 1993 při prodeji falešných západoněmeckých marek

Policie po 30 letech dopadla podvodníka.

Ze Spojených států česká policie přivezla podvodníka, který v roce 1993 prodával falešné západoněmecké marky. Jen pár hodin poté se do Česka dostal další uprchlík, který nadělal škody za desítky...

29. ledna 2026  15:50

Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní...

29. ledna 2026  13:32,  aktualizováno  15:49

U jezera Most se u uhynulé labutě potvrdila ptačí chřipka

ilustrační snímek

Blízko města Mostu se u stejnojmenného jezera potvrdila u uhynulé labutě ptačí chřipka. Jde o vysoce patogenní virus H5N1, který se v České republice objevuje...

29. ledna 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Stavba nového lékařského kampusu v Olomouci je hotova, výuka začne v září

ilustrační snímek

Stavba moderního čtyřpodlažního kampusu pro výuku studentů Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého (UP) v Olomouci je hotova....

29. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  14:06

Valašské Meziříčí dá pozemek hasičům, vybudují tam parkoviště

ilustrační snímek

Valašské Meziříčí dá pozemek hasičům, vybudují tam parkoviště. Zastupitelé města na Vsetínsku schválili bezplatný převod 500 metrů čtverečních v ulici Kpt....

29. ledna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.