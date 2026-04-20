Mikroregion chce stavět větrníky s firmou ČEZ, lidé jsou elektrárnám nakloněni

Autor: dp, lat
  12:52aktualizováno  12:52
Obce mikroregionu Svitavsko si jako strategického partnera pro budování větrných elektráren vybraly společnost ČEZ. Plán budou dnes od 16 hodin schvalovat zastupitelé Svitav. Obce se dohodly na společném postupu, věří, že tak budou schopny lépe ovlivnit rozsah i umístění elektráren a také finanční benefity.
Elektrárenská společnost ČEZ provozuje větrné elektrárny pouze ve dvou lokalitách. Dva větrníky stojí u Janova (na snímku) v Pardubickém kraji a dva ve Věžnici na Vysočině.

„Všech jedenáct obcí si bude moci regulovat množství vrtulí a zároveň víme, že máme jediného partnera. To je velká výhoda,“ řekl starosta Svitav David Šimek (Sdružení pro město Svitavy) na YouTube.

O partnerství s mikroregionem projevilo zájem šest společností, tři postoupily do užšího výběru, dvě splnily zadávací podmínky. Nejvýhodnější byly podle obcí podmínky navržené firmou ČEZ.

„Jednou z našich podmínek byla účast ve společném podniku, což druhá z nabídek nedokázala garantovat. Přijde nám to jako nejlepší možné řešení, ze kterého dokážou obce získat víc, než když každý bude jednat samostatně,“ řekl Šimek před zasedáním pondělního zastupitelstva.

Obce získají až 1,7 milionu za elektřinu ročně

Obec, v jejímž katastru vzniknou větrné elektrárny, získá po vydání územně plánovací dokumentace pro stavbu větrníku 400 tisíc korun, čtyři procenta z tržeb za elektrickou energii, což by mělo činit až 1,7 milionu korun ročně. ČEZ navíc bude platit 250 tisíc ročně za pronájem pozemku. Mikroregion také získá pětiprocentní podíl ve společnosti založené firmou ČEZ.

I když Svitavy prosazovaly společný postup všech obcí, řada z nich se rozhodla jednat sama. Třeba v Dětřichově smlouvu s ČEZ schválili už loni. Letos v lednu svůj podpis přidali v Opatovci. Dohodu už mají také obce Sklené, Karle, Opatov a Pohledy, v Mikulči jsou těsně před podpisem. Na čtyřech katastrech naopak nemohou větrníky stát.

„Řešíme vizuální efekt a je velmi důležité, aby v případě finančního benefitu byly i tyto obce odměňovány,“ uvedl Šimek. Větrné elektrárny by podle něj měly vznikat v průběhu pěti až sedmi let.

Veřejnost na Svitavsku je vůči větrníkům spíše nakloněna. V listopadu 2023 si mikroregion nechal u Ústavu geoniky Akademie věd ČR zhotovit kvalifikovaný sociologický průzkum, který měl ukázat, jak se lidé k obnovitelným zdrojům v regionu staví.

Z 579 respondentů více než polovina lidí v průzkumu souhlasila s výstavbou větrných elektráren s podmínkou, že by tím jejich obec získala finanční příjem.

Zatím není jasné, kolik jich bude a kde přesně budou stát. Z původně zvažovaných dvou až tří desítek vrtulí jich díky spolupráci obcí může vyrůst v dlouhodobějším horizontu výrazně méně. Skutečný počet vrtulí může ovlivnit podrobný biologický či dlouhodobý ornitologický průzkum.

Společností ČEZ vytipované lokality pro stavbu větrných elektráren. V konečném výsledku by jich mohlo vyrůst až 20.
Výsledky sociologického průzkumu o větrných elektrárnách na Svitavsku. (23. ledna 2024)
Výsledky sociologického průzkumu o větrných elektrárnách na Svitavsku. (23. ledna 2024)
„Dnes v zastupitelstvu nebudeme jednat o výstavbě elektráren, ale zda se zapojíme, či nezapojíme do jednání o podmínkách možné smlouvy o spolupráci s ČEZ,“ dodal Šimek.

Investora čeká zjišťovací řízení, které ukáže vhodné lokality. Výstavbě bude předcházet posouzení vlivů na životní prostředí EIA. Definitivní umístění větrníků by měla schválit zastupitelstva.

