Krajský úřad Pardubického kraje nemá námitky proti stavbě pěti větrných elektráren v katastru obce Vojtěchov u Hlinska. Rozhodl nyní, že záměr nemusí projít náročným ekologickým auditem.
Takto bude podle vizualizace investora NOHO Energy vypadat pětice větrných elektráren u Vojtěchova na Hlinecku. (23. září 2025) | foto: NOHO Vojtěchov

Pohled na větrný park od silnice I/34 ve směru od Hlinska (23. září 2025)
Větrné elektrárny u Vojtěchova budou vidět zejména od severu. Na vizualizaci...
V blízkosti větrných elektráren vede koridor vysokonapěťových linek ČEPSu a...
Nejvyšší věž s lopatkou v nejvyšší poloze bude mít výšku 249,5 m, což z ní bude...
Žďárské vrchy získají nové dominanty, a to nejspíš již koncem roku 2028. Bude to pět větrných elektráren. Dvě budou měřit i s lopatkami 249,5 metru, a budou tak vyšší než komín hnědouhelné počeradské elektrárny. I ta nejmenší větrná elektrárna bude bezmála dvě stě metrů vysoká.

Stavbu plánuje společnost NOHO Energy, která získala souhlas Vojtěchova i okolních obcí. Nyní na plán kývl i Krajský úřad Pardubického kraje. Rozhodl, že záměr nemusí projít kompletním posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA). To investorovi výrazně zjednoduší cestu za stavebním povolením. Redakce iDNES.cz to zjistila z úřední desky krajského úřadu.

Bude to rychlejší, raduje se Vojtěchov

„Určitě jsme rádi, nebude se to alespoň protahovat,“ řekl k rozhodnutí krajského úřadu starosta Vojtěchova Jaroslav Kyncl. V anketě v tamní obci podpořilo vznik větrných elektráren 95 procent hlasujících. Lidé budou moci díky této investici odebírat elektřinu za zvýhodněných podmínek, obec navíc získá pravidelný příspěvek.

Větrné elektrárny mají vyrůst na východ od obce, která leží v dolíku. Mohutné stožáry s vrtulemi tak nebudou mít místní na očích. Souhlas s výstavbou větrného parku podepsali i zástupci okolních obcí Jeníkov, Kladno, Pokřikov, Raná a Krouna.

Větrný park Vojtěchov

Větrný park s pěti větrnými elektrárnami o celkovém výkonu až 36 MW má vyrůst v katastru obce Vojtěchov v nadmořské výšce 516 až 567 m. Věže mají mít výšku 112 až 169 m s délkou lopatek 81 až 87,5 m. Maximální výška včetně listu rotoru se bude pohybovat v rozmezí 199,5 až 249,5 m. Pět věží se bude nacházet v nadmořské výšce.

Odborníci zabývající se dopadem na krajinu ale varovali před pěti obrovskými sloupy jen čtyři sta metrů od Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. „Větrné elektrárny budou tvořit výrazný, obtížně přehlédnutelný vizuální element, a to i v rámci širšího krajinného prostoru. Jejich přítomnost může ovlivnit celkovou harmonii krajinného rázu, zejména ve vztahu k měřítku krajiny a vnímání horizontu,“ uvádějí Věra Vitoňová a Kateřina Lagner Zímová v hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz.

Z vizualizací je patrné, že lopatky elektráren budou jasně vidět i nad nasavrckou skládkou z pohledu od jihu. Podle autorek hodnocení budou slabě viditelné i na vzdálenost dvaceti kilometrů.

Krajský úřad negativní dopady připouští. „Nicméně díky vysokému podílu vzrostlé zeleně se alespoň částečně snižuje vliv záměru na vizuální a estetické charakteristiky,“ uvádí se v rozhodnutí krajského úřadu.

Starosta Vojtěchova nemá strach, že by větrné elektrárny narušily krajinu. „Viděl jste stožáry ČEZ nebo ČEPS? “ poukázal na les mohutných stožárů linky zvláště vysokého napětí, ke které se podél silnice I/34 přidalo před pár lety nové vysokonapěťové vedení do Poličky.

Větrné elektrárny na Svitavsku jsou blíž, obce rozhodnou ještě letos

Soustavu pěti větrných elektráren o celkovém výkonu až 36 MW chce společnost NOHO Energy začít stavět už v příštím roce, vyplývá z oznámení o záměru, který firma letos podala. Soustava má být dokončena v roce 2028.

Připojení větrníků do distribuční sítě připravila firma ve dvou variantách. Ta první počítá s podzemním kabelem z rozvodny v Hlinsku v délce 5,5 kilometru. Druhá předpokládá vybudování vlastní rozvodny na úroveň vedení velmi vysokého napětí.

