Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji má čistou vodu a podle hygieniků se v nich lidé mohou bez obav koupat. Mírně zhoršenou kvalitu vody vykazuje koupaliště Horní Bradlo na Chrudimsku a rybník Hluboký na Pardubicku. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice.
V rybníku Hluboký je dlouhodobě zhoršená průhlednost vody, kterou způsobuje zejména bahnité dno. Přesto voda stále splňuje požadavky pro koupání a je hodnocena druhým nejlepším z pěti stupňů kvality vody.
Hygienici nově zveřejňují kvalitu vody v některých koupalištích soukromých provozovatelů. Je mezi nimi nádrž Horní Bradlo, biotopové koupaliště v Hlinsku na Chrudimsku nebo koupaliště v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku. Voda v Horním Bradle je na druhém stupni z pětibodové škály. Obě další koupaliště mají vodu čistou.
Stejně dobře na tom jsou písníky Hrádek, Březhrad a Mělice na Pardubicku. Na koupališti v Brněnci na Svitavsku hygienici zatím odběry vzorků neprováděli. Čistá jsou také kontrolovaná místa na přehradách Seč na Chrudimsku a Pastviny na Orlickoústecku nebo nádrži Konopáč na Chrudimsku. V nádrži Březina se kvalita vody zlepšila z druhého na nejlepší první stupeň, průhlednost v místě odběru dosáhla tří metrů.
Na rybníku Dlouhý na Orlickoústecku staví město Lanškroun biotopové koupaliště, které plánuje otevřít příští rok. Jakost vody v rybníce do ukončení prací nikdo nesleduje, loni byl i vypuštěný. Rekreační rybník Rosnička u Svitav nechalo město v minulých letech odbahnit a upravit, není v něm dostatek vody a koupat se v něm nedá. Sezonu zřejmě zahájí příští rok.