Na většině silnic v Pardubickém kraji musejí řidiči počítat se sněhem. Většinou je po solení rozbředlý, ve výše položených oblastech tvoří uježděnou vrstvu. Lokálně se tvoří náledí, námraza nebo ledovka. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, pouze malou silnici mezi obcemi Cotkytle na Orlickoústecku a Crhov na Šumpersku zablokoval uvízlý kamion, uvádějí silničáři.
Sněhová vrstva pokrývá vozovky například v okolí Ústí nad Orlicí, Poličky nebo Vysokého Mýta. V Železných horách, třeba u Seče, se tvoří náledí, mezi Hlinskem a Trhovou Kamenicí na Chrudimsku je ledovka podobně jako u Vendolí na Svitavsku. Z oblasti Lanškrouna je hlášena námraza.
Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji zataženo, v oblasti Žamberka foukal silný vítr. Na velké části území sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. V Železných horách komplikovala dopravu mlha. Teploty se pohybovaly mezi minus šesti a minus jedním stupněm.