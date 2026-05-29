Vězni pomohli se stěhováním průmyslové školy v Pardubicích

Se stěhováním průmyslové školy v Pardubicích pomohlo asi sedm desítek vězňů. Dva týdny nosili ponky, stojanové vrtačky, stoly i židle a veškeré školní vybavení. Pardubická věznice spolupracuje s krajem a podobných zakázek pro odsouzené v poslední době přibývá. Novinářům to dnes řekli zástupci hejtmanství a věznice.
"V prvé řadě mají odsouzení potřebu společnosti něco vrátit. Zároveň jde o smysluplnou práci a mají možnost na chvíli opustit prostředí věznice, což pro ně představuje určité zpestření," řekl ředitel Věznice Pardubice Jaroslav Rozsíval.
Kraj modernizuje školní areál a staví i jednu novou budovu, proto je potřeba jeden objekt vyklidit a přestěhovat z něj všechny věci. Za dva týdny stěhování se tam vystřídalo kolem 70 vězňů.
"Je to pro mě zpříjemnění, že nejsem pořád ve vězení, že prostě nejsem zavřený a podívám se i ven. Nemám zrovna malý trest, mám tři roky, což je docela dlouhá doba," řekl 31letý Jakub.
Odsouzený pracoval během trestu v pekárně, ale tu zavřeli, i proto přijal možnost jít na výpomoc mimo areál věznice. Řekl, že fyzická práce mu pomáhá přijít na jiné myšlenky a po návratu na celu se cítí lépe, jinak by trávil čas stereotypním režimem na vězeňském oddílu.
"Chtěl bych každopádně zdůraznit, že tady nejsou odsouzení za násilnou trestnou činnost. Většinou to je odsouzení za trestnou činnost majetkového charakteru nebo popřípadě obecné ohrožení, to znamená třeba za řízení pod vlivem návykových látek," uvedl ředitel věznice.
Odsouzení pracují pro krajské instituce na základě memoranda mezi vězeňskou službou a Pardubickým krajem. Práci dělají bez nároku na odměnu. Vězni budou například pomáhat záchranné službě ve Vysokém Mýtě s výmalbou, v Domově sociálních služeb Slatiňany budou udržovat zeleň a poptávat je začala i pardubická samospráva.
"Za mě je to maximální spokojenost, protože to předčilo mé očekávání. Nevěděl jsem, co od toho můžu čekat, ale všichni pracovníci pracovali s nasazením a ta práce se udělala možná ještě rychleji, než jsem čekal," řekl ředitel střední školy Petr Mikuláš.
Hejtman Martin Netolický (3PK) uvedl, že školy k podobné spolupráci přistupují spíše opatrně, protože kolem vězeňství stále přetrvávají stereotypy a zkreslené představy. Podle něj se ale postoj institucí mění po první zkušenosti, která často ukáže, že spolupráce může fungovat bez problémů a být přínosná.