Střelec ve škole. Policie připravuje vpád do jedné ze tříd. Jenže studenti, zbraně i zdi jsou falešné.

Vše se odehrává ve virtuální realitě. V Opočínku u Pardubic si tamní policisté v budoucnu vyzkoušejí nový typ výcviku, který už dříve nasadili jejich kolegové ve Středočeském kraji.

„Virtuální realita nám umožní procvičovat i velmi složité a stresově náročné situace bez ohrožení zdraví, což povede ke zlepšení rozhodovacích schopností, taktiky i koordinace,“ uvedl šéf krajského ředitelství policie Pardubického kraje Jan Ptáček.

Jako první v zemi otevřeli virtuální svět pro zásahové týmy policisté loni ve Středočeském kraji. Nabízí výcvikovou střelnici, zásah v bytě a třetí scénář simuluje útok ozbrojeného útočníka v prostředí školy.

Má to takový úspěch, že něco podobného chtějí teď všichni.

„Já jsem z toho absolutně nadšená,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková před rokem, když se díky speciálním brýlím ocitla v „zásahovém týmu“. Na první pohled se přitom jen opatrně pohybovala po prázdné hale s napřaženým ovladačem podobně jako policisté kolem ní. Na obrazovce se ale mezitím odvíjela akce připravená vývojáři.

Výhody jsou zjevné. Virtuální realita vytváří prostředí, ve kterém se policisté ocitnou pod tlakem, a to vše za zlomek nákladů, které by stál klasický výcvik.

Nejsou potřeba zbraně, není nutné stahovat ze služby policisty, kteří by pak chyběli v ulicích. Navíc to umožňuje donekonečna zkoušet jednotlivé krizové situace. Společnost Virtuplex, která vybavila cvičiště v Sadské ve středních Čechách, by se měla postarat i o spuštění virtuální reality v Opočínku. V současnosti například v Praze nabízí služby miliardáři Petru Dědkovi v rámci stavby jeho největší haly světa, kterou si lze ve virtuálních brýlích celou projít.

„Podle studií si účastníci VR školení dokážou zapamatovat předávané informace až ze 70 procent – třeba u písemných podkladů je to jen 10 procent,“ uvádí společnost Virtuplex na svých stránkách.

Pořízení virtuální reality pro policisty letos v červnu podpořili zastupitelé Pardubického kraje milionem korun. „Cílem je převzít osvědčené postupy, využít existující know-how a přizpůsobit VR výcvik potřebám pardubických policistů tak, aby byli co nejlépe připraveni čelit útokům aktivních útočníků a dalším mimořádným situacím,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták. Podle Ptáčka bude velkým přínosem i možnost společného výcviku s hasiči či zdravotníky.

Ve světě začíná být použití virtuální reality pro výcvik policistů nikoliv výjimkou, ale standardem. Podobný trénink podstupují už dnes policisté ve Velké Británii nebo USA. Například Mezinárodní projekt SHOTPROS je zaměřen na rozhodování policistů pod stresem ve vysoce rizikových situacích a prošli jím policisté v Hamburku, Amsterdamu či Vídni. Nezkoušeli jen útok ve škole, na ulici, ale například i zásahy u lidí v těžké psychické krizi.

„Pardubická policie si od zavedení výcviku ve virtuální realitě slibuje výrazné zvýšení připravenosti policistů na mimořádné události,“ uvedl Ptáček.